Başkan Yaptırmış, 23 Nisan'da koltuğu çocuklara devretti

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu bir günlüğüne 5. sınıf öğrencisi Ecrin Kavuk'a devretti.

Hakkı Pınar İlköğretim Okulu 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Ecrin Kavuk'u makamında ağırlayan Yaptırmış minik başkana bir talimatı olup olmadığını sordu. Ecrin Kavuk' da, Ramazan ayı dolayısıyla zabıta ekiplerinin fırın denetimlerini artırılmasını, park ve bahçelerde ki temizliğe dikkat edilmesi ve sokak hayvanları için barınakların yapılması talimatını verdi.

Çocuk başkana çeşitli hediyeler veren Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış geleceğimizin teminatı tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Başkan Yaptırmış 'Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak yavrularımız, ülkemizi daha güzel günlere taşıyacaklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum' dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel