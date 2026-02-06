Başkan Yalçın: 'Kayseri OSB afetler karşısında daima hazır'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yayımladığı mesajında, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Aziz milletimizin yaşadığı en acı hadiselerden biri olan bu felaket karşısında Kayseri OSB olarak tüm imkanlarımızla yaraları sarmak için seferber olduk. Kayseri OSB olarak, afetler karşısında daima hazır konumda bulunmaktayız" dedi.

Kayseri OSB olarak, depremlerin hemen ardından AFAD'ın koordinasyonunda bütün kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, "Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek beyefendinin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, Kayseri OSB'mizin tüm imkanları deprem felaketini yaşamış olan insanlarımız için seferber edilmiştir. Kayseri OSB itfaiyesi özel arama ve kurtarma ekibimiz, hızlıca bölgeye intikal etmiş ve çalışmalar yürütmüştür. Ekiplerimiz, deprem bölgesinde 100'ü aşkın vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtarmıştır. İtfaiye personelimize deprem anından itibaren gösterdikleri çalışmalardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Yalçın, "Kayseri OSB İtfaiyemiz, 6 Şubat depremlerinin akabinde, yaptığımız çalışmalarla deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı daha donanımlı ve eğitimli halde hazır bulunmaktadır. Allah milletimizi ve sanayicilerimizi depremlerden ve afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümündeyiz. Bu büyük afet, yüreklerimizde derin izler bıraktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimiz, adeta bir seferberlik ruhuyla afetin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştı. Hızla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına katkı sunmuş olmak da bizler için ayrıca bir gururdur. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin." - KAYSERİ