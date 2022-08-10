Başkan Uysal Sma Hastası Mehmet Eren Bebeğin Ailesiyle Bir Araya Geldi

SMA hastası bebekleri Mehmet Eren için Antalya Valiliği’nin izniyle yardım kampanyası başlatan Nuran ve Bayram Atak çifti, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti.

SMA hastası bebekleri Mehmet Eren için Antalya Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlatan Nuran ve Bayram Atak çifti, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak ailenin yardım kampanyasının duyurulması için Antalya Valiliği onaylı hesapları birçok kanalda paylaştıklarını aktardı. SMA ilaçlarının Türkiye'de bulunmadığını ve çok pahalı olduğunu belirten Uysal, SMA hastalarının yaşadığı ilaç sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Anne Nuran Atak, "Oğlumuzun sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bebeğimizin zamanı yok. En kısa süre içinde oğlumuzun bu ilaca ulaşması lazım. Eğer bu ilaca ulaşamazsa kolları ve bacakları hareketsizliğin yanında çene kaslarına ve ciğerlerine gelecek bu hastalık. Hayati riski var" derken; baba Bayram Atak da ilaca ulaşmaları halinde bebeklerinin vücudunun yüzde 98'ini kullanabileceğini belirtti.