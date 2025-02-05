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Malatya TSO Başkanı'ndan Depremlerin İkinci Yıl Dönümünde Mesaj

Malatya TSO Başkanı'ndan Depremlerin İkinci Yıl Dönümünde Mesaj
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde yayımladığı mesajda, deprem sonrası şehrin yeniden toparlanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek daha kapsayıcı desteklere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Sadıkoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, dayanışma gösteren milletine de teşekkür etti.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde yayımladığı mesajda şehrin yeniden toparlanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, daha kapsayıcı desteklere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Depremlerin büyük yıkım ve derin acılar bıraktığını vurgulayan Sadıkoğlu, "6 Şubat'ta Malatya ve 11 ilimizde 13,5 milyon insanımızı etkileyen asrın felaketini yaşadık. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik, geride kalanlar ise zorlu yaşam koşullarıyla mücadele etmek zorunda kaldı" dedi.

Depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını belirten Sadıkoğlu, üyelerden gelen talepleri ve sorunları rapor haline getirerek ilgili bakanlıklara ilettiklerini ifade etti. Şehrin toparlanması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Sadıkoğlu, "Ekonominin ve sosyal hayatın canlanması adına hükümetimizin attığı adımları görmezden gelemeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak daha kapsayıcı desteklere ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir" ifadelerine yer verdi.

Depremin yaralarının bir an önce sarılması ve şehrin yeniden ayağa kalkması gerektiğini belirten Sadıkoğlu, "Bu süreçte tek yürek olup dayanışma gösteren milletimize ve yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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