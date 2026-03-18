Başkan Özer Matlı'dan 18 Mart Çanakkale zaferi mesajı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çanakkale'nin askeri bir başarıdan çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten Başkan Matlı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale, sadece bir askeri zafer değil; bir milletin hürriyetine olan sarsılmaz inancıyla gelecek nesillere miras bıraktığı eşsiz bir direniş kültürüdür. Bundan tam 111 yıl önce sergilenen o muazzam duruş, bugün bizlerin hür bir gökyüzü altında nefes almamızı sağlayan en güçlü temeldir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve Mehmetçiğin tereddütsüz inancıyla yazılan bu destan, zorluklar karşısında asla pes etmemenin evrensel bir sembolüdür.

Bizler bugün iş dünyasının temsilcileri olarak, atalarımızın cephede gösterdiği o feragati; üretimde, ticarette ve istihdamda sergileyerek vatanımıza olan borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı bu topraklarda can veren her bir şehidimiz, bizlere sadece bir vatan değil; aynı zamanda büyük bir kalkınma sorumluluğu bırakmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bir karış toprağı için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı