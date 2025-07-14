Başkan Özer Matlı: "15 Temmuz, milletimizin demokrasiye ve geleceğine sahip çıkışının adıdır"

Başkan Özer Matlı: '15 Temmuz, milletimizin demokrasiye ve geleceğine sahip çıkışının adıdır'
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Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk halkının 15 Temmuz gecesi gösterdiği destansı direnişin, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma iradesinin simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan tam dokuz yıl önce, milletimizin iradesini yok saymak isteyen hain bir kalkışma ile karşı karşıya kaldık. O gece milletimizin her ferdi, hiçbir talimat beklemeden, ay-yıldızlı bayrağın etrafında kenetlenerek tarihe geçecek bir kararlılık sergiledi. Sokakları, caddeleri, meydanları dolduran milyonlar, sadece bir darbeye karşı değil; aynı zamanda geleceğimize, demokrasimize ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak adına ayağa kalktı. Unutulmamalıdır ki; ekonomik bağımsızlık da en az siyasi egemenlik kadar önemlidir. İş dünyası olarak bizler, bu bilinçle çalışıyor, üretiyor, istihdam sağlıyor ve ülkemizin kalkınma mücadelesine omuz veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir Türkiye, ancak her alanda ayakta dimdik duran bir Türkiye'dir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, demokrasi uğruna can veren kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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