Başkan Işık: "Kütahya, genç dostu, öğrenci dostu bir şehir olacak" - Haberler

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin organize ettiği mezuniyet kokteyl programına katıldı. Kütahya Belediyesinin öğrenci dostu belediye olmak için çalıştığını ifade eden Başkan Işık, ikamet kart projesine inanan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi, mezun olan meclis üyesi öğrencilere yönelik kokteyl düzenledi. Düzenlenen programa katılan ve gençlerle tek tek sohbet eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mezun öğrencilere başarılar diledi.

Kütahya Belediyesi olarak öğrenci topluluklarından ve öğrencilerden gelen makul düzeydeki tüm talepleri yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Işık, "40 yıl önce bizlerde sizlerin şuan duyduğunuz heyecanı duyuyorduk. 40 yıl sonra da olsa sizlerle birlikte bu heyecanı yaşamanın mutluluğu içindeyim. Hepiniz benim birer evladımsınız. Bugüne kadar sizlerin de içinde yer aldığı projelerde birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kütahya, genç dostu, öğrenci dostu bir şehir olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Göreve geldiğimde ikamet kart projemizi açıkladık. Şehirde birçok kişi bu projeye inanmadı ama sizler inandığınız ve destek verdiniz. Sizlerin sayesinde Kütahya nüfusunu 250 binin üstüne çıkartarak bir rekor kırdı. Kütahya sizlerin projemize desteği ile bölgesinin en yaşlı ili olmaktan kurtuldu. Bu sebeple sizler ne isterseniz biz yapmaya hazırız. Mezuniyetiniz yeniden hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel