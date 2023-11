Başkan Çınar, Yeşilyurt'a yeni atanan öğretmenleri gedik oba çadırında ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yeşilyurt İlçesine yeni atanan öğretmenleri Gedik Oba Çadırında ağırlayarak, günlerini tebrik etti.

Yeşilyurt İlçesine yeni atanan öğretmenler, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel bir programda bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde Gedik Oba Çadırında düzenlenen programa; Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Şube Müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Düzenlenen programdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, yaşanan deprem felaketinden dolayı öğretmenler gününü buruk kutladıklarını ifade etti. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde ilçelerinde 3 öğretmen ile 81 öğrencilerini kaybettiklerini belirten Güler, "Öğretmenlik mesleği birçok zorluğu içerisinde barındırmaktadır. Biz bunu deprem sürecinde bizzat gördük. Öğretmenlerimiz çadır kurdu, çorba dağıttı, yardım paketlerini dağıttı ve birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldı" ifadelerine yer verdi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise öğretmenlerin enerjilerinden üst seviyede yararlanmak istediklerini belirterek, "Bakanlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sadece 24 Kasım'a hapsedilmiş bir Öğretmenler Gününü kabul etmiyoruz. 365 gün, her an saat ve her saniye bizler için çok kıymetlisiniz ve çok değerlisiniz. İlk atamalarla şehrimize ve ilçemize gelen öğretmenlerimizin ilk öğretmenler günlerini ayrıca kutluyorum. Yaptığınız iş, üstlendiğiniz vazife her zaman çok kıymetlidir ancak bu şehrin bu tablosu içerisinde üzerine koyacağınız her taş çok daha anlamlı ve kıymetlidir. Sizin bu genç enerjinizden üst seviyede yararlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da öğretmenlerin tarih boyunca sevgi, emek ve sabır ile toplumun bütün kesimlerine yol gösteren insanlar olduğunu söyledi.

Konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılında öğretmenlere çok büyük görevler düştüğünü ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar şunları söyledi:

"İlk atamalarında şehrimize ve ilçemize gelen değerli öğretmenlerimizi bu özel günde misafir etmekten çok büyük onur duyuyoruz. İlçemize atanan 136 öğretmenimize şehrimize ve ilçemizi hoşgeldiniz diyorum, ayrıca ilk öğretmenler gününüzü de tebrik ediyoruz. Sizlerle birlikte inşallah güzel çalışmaların altına imza atacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sosyal ve kültürel yönden en iyi şekilde yetişmesinde, topluma faydalı bireyler kazandırılmasında emek veren öğretmenlerimize saygımız ve sevgimiz her zaman sonsuzdur. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için Türkiye Yüzyılı'nda öğretmenlerimizin aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetiştirilmesinde çok önemli görevler üstleneceklerdir. Ülkemizin dört bir tarafında her türlü şart ve durumda görevlerini başarıyla ifa eden öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz."

Konuşmaların ardından öğretmenlere hazırlanan hediye paketleri takdim edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yılda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatı doğrultusunda Yeşilyurt İlçesinde görev yapan tüm öğretmenlere çeşitli hediyeler gönderdi. - MALATYA