Büyükkılıç, Uluslararası Müze Günü etkinliğine katıldı - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi'nde Uluslararası Müze Günü dolayısıyla düzenlenen Güzel Sanatlar Lisesinin resim sergisinin açılışına katıldı, keman ve saz çalan gençlerle türkü söyledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Müze Günü'nü kutlayarak bu alanda yapılan çalışmaları önemsediklerini belirtti.

Kayseri'nin açık hava müzesini andırdığını ifade eden Büyükkılıç, kenti müzeler şehri yapma yolunda gayretlerinin sürdüğünü kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da gün dolayısıyla müzelerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, özellikle öğrencilerle birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığa bağlı olan bütün müzeleri rehber eşliğinde gezdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Arkeoloji müzesini de gezen Büyükkılıç, belediyeye bağlı müzelerin hafta boyunca ücretsiz gezilebileceğini aktardı.

Büyükkılıç, kalede keman ve saz çalan gençlerle türkü de söyledi.