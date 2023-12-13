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Başkan Büyükkılıç, Hunat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir fırına giren Başkan Büyükkılıç, usta bir fırıncı gibi pide pişirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir fırına giren Başkan Büyükkılıç, usta bir fırıncı gibi pide pişirdi.

Her fırsatta Kayserililerle buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez kent merkezindeki önemli ticaret merkezlerinden Hunat Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi. Büyükkılıç'ın ziyaret ettiği esnaf dükkanında sıcak ve samimi bir ortamda sohbet gerçekleşirken, Kayserililer Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Esnaf ziyareti yaptığı sırada Hunat Camii yanındaki pide fırınına giren Başkan Büyükkılıç, pide pişirdi. Büyükkılıç, fırın küreğini eline alarak, pişen pideleri fırından çıkarttı. Bir süre fırın çalışanları ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, pişirilen pideden de vatandaşlara ikram etmeyi ihmal etmedi. Büyükkılıç, paylaşmanın bereketine vurgu yaparak, "Bu kadim toprakların bereketidir ekmeği paylaşmak. Bir olmak, birlik olmaktır; ekmeği bölüşmek. Biz de esnaf ziyaretimizde Hunat Camii yanındaki pide fırınında esnaf kardeşimiz Nihat ile birlikte hem yaptık, hem paylaştık hem de hep birlikte yedik" diye konuştu.

HUNAT HATUN MEDRESESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Selçuklu mimarisi şaheserlerinden, I. Alaeddin Keykubat'ın zevcesi ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hatun (Huand) tarafından 1238 yılında yaptırılan Hunat Hatun Medresesi Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Medresedeki esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, medrese içerisinde gezen gençlerle de yakından ilgilendi.

Büyükkılıç ile vatandaşlar gezi esnasında hatıra fotoğrafı çektirirken, Kayserililer Başkan Büyükkılıç'a ilgi ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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