Başkan Burkay BTSO Ailesinin Yeni Üyeleri ile Buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, BTSO'nun yeni üyeleri ile buluştu. İş dünyasında network yönetiminin en değerli konulardan biri haline geldiğini ifade eden Burkay, yeni üyelere projelerde aktif olarak yer almaları çağrısında bulundu.

57 bini aşkın üyesi ile Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alan BTSO, üyelerinin Oda projeleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmesi amacıyla "Üye Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu ile yeni üyelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni üyeleri tebrik ederek, "Zor bir dönemde iş hayatına atıldınız. Sizleri canıgönülden kutluyorum. İşletmenizin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim hepinize iş rastlığı versin." dedi.

BTSO'nun 135 yıllık köklü bir mazisi olduğunu söyleyen Başkan Burkay, "Kozahan'da faaliyetlerine başlayan Odamızın Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda 1.500 üyesi bulunuyordu. Bugün Cumhuriyetin ikinci yüzyılında üye sayımız 57 bine ulaştı. Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alan BTSO, Türkiye ekonomisinin en büyük itici gücü olan Bursa ekonomisine güç katmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bursa tarihi boyunca ekonominin merkezi olmayı başardı

Bir şehrin bulunduğu coğrafyada tutunabilmesini sağlayan temel unsurun yerel kabiliyetleri olduğunu dile getiren Başkan Burkay, Bursa'nın İpek Yolu ile başlayan serüvende tarih boyunca ekonomi ve ticaretin merkezi olmayı başarmış bir kent olduğunu vurguladı. Bursa'nın ekonomideki gücünü geleceğe taşımak adına çalıştıklarını kaydeden Burkay, kentin ekonomik performansına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Burkay, "Bursa'nın toplam 28 milyar dolar dış ticaret hacmi bulunuyor. BM üyesi birçok ülkeden daha yüksek bir dış ticaret performansına sahibiz. Bursa'nın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de dış ticaret fazlası veren bir kent olması. Bugün 7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Bursa gibi 10 kentimiz daha olsa ülkemizin cari açık problemi ortadan kalkar." diye konuştu.

Network ve iletişiminiz güçlü tutun

İbrahim Burkay, Türkiye'nin değer üreten en önemli şehirlerinin başında Bursa'nın geldiğine dikkati çekerek, "BTSO olarak ticaretten sanayiye, hizmetten eğitime, turizmden gıdaya her alanda proje üretiyoruz. Bu projeleri 70 meslek komitesinde görev alan meclis ve komite üyelerimizin talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bu projelerden mutlaka faydalanmanız, ilgili meslek komitelerinizle temasa geçerek, sıkıntılarınızı ve çözüm önerilerinizi paylaşmanız gerekiyor. İş dünyasında network çok önemli. Geçmişte sermaye ve bilgiye ulaşmak en önemli konuydu ama dijitalleşme ile birlikte bu değişti. Günümüzde network yönetimi en değerli konu haline geldi. Başarılı şirketlerin en önemli becerisi iletişim yönetimi. Sizler de network ve iletişiminizi güçlü tutun. Toplantılarımızın tamamında katılımcı olun, projelerimizden faydalanın, fikirlerinizi paylaşın ve çalışmalarımıza yön verin." çağrısında bulundu.

En büyük gücümüz üyelerimiz

BTSO'nun en büyük gücünün üyeleri olduğunu vurgulayan Başkan Burkay, şöyle konuştu: "BTSO olarak üyelerimizi dünyaya açıyor, dünyayla tanıştırıyoruz. Yurt dışında düzenlediğimiz etkinlikler, alım heyeti faaliyetleri ile küresel ekonomide gelişen trendleri takip etme ve deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Bilgi artık her yerde var ama tecrübeye ulaşmak kolay değil. BTSO olarak üyelerimize tecrübe kazandıracak birçok girişimci ile bir araya getiriyor, yeni network imkanları oluşturuyoruz."

İş dünyasında orkestrasyonu sağlıyoruz

BTSO'da göreve başladıkları 2013 yılında 16 makro proje hedefi ile yola çıktıklarını belirten Burkay, TEKNOSAB, Bursa Business School, GUHEM, KFA Fuarcılık, BUTEKOM ve BTSO MESYEB gibi Türkiye'ye örnek olan 60'tan fazla projeyi ortak akılla hayata geçirdiklerini kaydetti. Günlük problemlerle uğraşmaktan dünyadaki gelişmeleri takip etmekte zorlanan firmalara önemli fırsatlar sunduklarını kaydeden Burkay, "Gündelik koşuşturmacanın içinde ıskaladıkları birçok şeyi üyelerimizin önüne sunuyoruz. Bizim başarımız bu. Biz aslında sadece orkestrasyon yapıyoruz. Bundan 15 yıl önce Oda ne iş yapar diye sorulurdu. Şimdi artık bu soru yok. Bunlar hepimizin projesi. Sizlerin de tüm söylemleri şehrimizin menfaatleri için olmalı" dedi.

Lojistik Teknopark birlikte iş yapma kültürümüzü geliştirecek

Bursa'yı Türkiye ekonomisinde farklı bir noktaya taşıdıklarını söyleyen Burkay, TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ilişkin de bilgiler verdi. Burkay, "Türkiye'nin ilk yüksek teknoloji organize sanayi bölgesi TEKNOSAB içerisinde kurulacak TEKNOSAB Lojistik Teknopark projesini Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeli ile hayata geçiriyoruz. Tüm iş dünyası bu fona yatırımcı olarak katılabiliyor. En hızlı büyüyen sektörlerin başında lojistik geliyor. Türkiye ekonomisinin yüzde 50'den fazlasının şekillendiği Marmara Havzası'nda böylesine büyük çaplı bir oyun planı yoktu. TEKNOSAB Lojistik Teknopark, bölgenin geleceğini şekillendirecek önemli bir proje. Gümrük sahası, antrepo, soğuk hava depoları, tır parkları, sosyal alanlar kısacası Lojistik Teknopark'ın ihtiyacı olan tüm altyapı bu projede yer alacak. Şu anda başvuru süreçleri devam ediyor. Projenin yatırım bedeli 210 milyon dolar. Birlikte iş yapma kültürümüzü geliştirecek olan bu projede tüm üyelerimizin yer almasını bekliyoruz. " şeklinde konuştu.

Her yeni üye için bir fidan

Öte yandan BTSO, her yeni üyesi için BTSO Hatıra Ormanı'na fidan dikmeye devam ediyor. Toplantının sonunda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, hazırlanan fidan sertifikasını tüm yeni üyeleri temsilen 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in Bursa'da yeni bir işletme açan akrabası Fatih Halisdemir'e takdim etti. - BURSA