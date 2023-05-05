Başkan Bozdoğan'a Adıyaman'a kurulacak konteyner kent için harcama yetkisi

Mersin Tarsus Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısında, 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı ve ekleri ile ilgili komisyon kararı ve Tarsus Belediyesi tarafından Adıyaman iline kurulacak olan konteyner kent için 2 milyon 500 bin TL harcama yapılması için Başkan Haluk Bozdoğan'a yetki verilmesi...

Mersin Tarsus Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısında, 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı ve ekleri ile ilgili komisyon kararı ve Tarsus Belediyesi tarafından Adıyaman iline kurulacak olan konteyner kent için 2 milyon 500 bin TL harcama yapılması için Başkan Haluk Bozdoğan'a yetki verilmesi oy birliğiyle onaylandı.

Tarsus Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Başkanlığında, Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Komisyondan gelerek meclise sunulan 2 evrak oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Komisyonlardan gelen evraklar görüşülerek karara bağlandı. 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı ve ekleri ile ilgili komisyon kararı ve Tarsus Belediyesi'nin Adıyaman iline kurulacak olan konteyner kent için 2 milyon 500 bin TL (KDV Dahil) harcama yapılması için Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'a yetki verilmesi oy birliğiyle onaylandı.

"İmar Beton olarak A grubu karneyi aldık"

Toplantıda konuşan Bozdoğan, Hürriyet Konutları projelerinin bitirileceğini, balıkçı pazarının güncel durumunu, Oto Galericiler Sitesi'nin kat irtifakı için Tapu Sicil Müdürlüğü'ne müracaat edildiğini ve birkaç gün içerisinde kat irtifakının yapılıp ihale usulü satış işlemlerinin yapılacağını ve Tarsus'a kazandırılacak 11 yerin açılışının siyasi yasaklardan dolayı ertelendiğini söyledi. Alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek Tarsus adına yapılan projelerle ilgili bilgi veren Bozdoğan "Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden İmar Beton olarak A grubu karneyi aldık. Mersin il genelinde 3 tane firmanın sahip olduğu bir karne oldu. A sınıfı müteahhitlik belgesi müteahhitlerin ulaşamadığı ve kolay alamadığı bir evre. Bu önemli bir evrak" dedi.

"Balıkçı pazarı ruhsatı hazır"

Hürriyet Konutları projelerinin bitirileceğini söyleyen Başkan Bozdoğan "Hürriyet Konutları 3. etap, 270 konut ve 8 iş yeri toplamda da 286 bağımsız bölüm hazır olup Perşembe günü temelini atıp ruhsat işlemlerini de seçimden sonraki hafta hazır olacak şekilde planlandı. 4. etapta 102 daire çalışmaları devam ediyor. 15 gün içerisinde projeleri bitirilecek" ifadelerini kullandı. Uzun zamandır devam eden balıkçı pazarı ile ilgili güncel durumdan bahseden Bozdoğan, "Balıkçı pazarı ruhsatı hazır, ancak eski müteahhittin bunu imzalaması isteniyor. Eski müteahhitte Kastamonu'ya yerleşmiş, onun içinde İmar Müdürümüzü oraya kadar gönderip o evrakın imzalanmasını isteyeceğim. Ayrıca Ankara'ya da uğrayıp Harita Genel Komutanlığı'ndan Tarsus'a ait orta fotoğraf haritalarının getirilmesini isteyeceğim" şeklinde konuştu. - MERSİN