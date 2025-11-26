Haberler

Başkan Bağlamış'tan Kayseri'ye 333 milyon TL'lik dev yatırım müjdesi

Başkan Bağlamış'tan Kayseri'ye 333 milyon TL'lik dev yatırım müjdesi
Güncelleme:
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'nin tarımsal üretim kapasitesini üst seviyeye taşıyacak olan 'Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Tarım Bölgesi' için altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihalesinin...

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'nin tarımsal üretim kapasitesini üst seviyeye taşıyacak olan ' Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Tarım Bölgesi' için altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihalesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Projenin, Kayseri'yi modern tarımın merkezi yapma hedefinde kritik bir eşik olduğunu belirten Başkan Bağlamış, yaklaşık 333 milyon TL keşif bedeliyle ihaleye çıkan altyapı çalışmalarının şehre önemli bir değer katacağını ifade etti.

Başkan Bağlamış yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB projemiz, şehrimizin sadece sanayide değil, tarımsal üretimde de marka konuma yükseleceğinin en güçlü göstergesidir. Toplam bin 237 dekar (123,7 hektar) alan üzerine kurulacak bu dev yatırımın altyapı ihalesi ilana çıkmıştır. İhale; yol, içme ve kullanma suyu, atık ve yağmur suyu hatları, otomasyon (SCADA) sistemleri, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatması ve telekom şebekesi gibi bölgenin tüm kritik altyapı çalışmalarını kapsamaktadır."

İhale 12 Aralık'ta Ankara'da

Başkan Bağlamış, yatırımcı ve müteahhit firmalar için verdiği ihale bilgilerinde, "Altyapı inşası için belirlenen keşif bedeli 333.196.206,22 TL'dir. İhale, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10: 30'da, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde (Ankara) gerçekleştirilecektir. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılacak ve çalışmaların 180 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.

Büyük yatırımın Kayseri'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Bağlamış, "Projenin hayata geçmesinde bizlere her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet Bağcı'ya, Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Dr. Osman Yıldız'a ve Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e şahsım, kurumum ve şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu proje tamamlandığında Kayseri, jeotermal kaynaklı seracılıkta Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır. Hem istihdama önemli katkı sağlayacak hem de yılın 12 ayı üretim yaparak ekonomimize güç katacaktır. Yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
