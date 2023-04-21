Başkan Ali Kılıç: 'Bayramda depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız'

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "6 Şubat tarihinde ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrası yakınlarını kaybeden ve ilçemizde ağırladığımız depremzede vatandaşlarımızın da bu Ramazan Bayramı'nda yanlarında olacağız" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "6 Şubat tarihinde ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrası yakınlarını kaybeden ve ilçemizde ağırladığımız depremzede vatandaşlarımızın da bu Ramazan Bayramı'nda yanlarında olacağız" dedi.

Terme'de protokol üyeleri geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi. Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı vekili İsmail Tumrut, Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Her zorluğun yanında bir kolaylığın, her sabrın sonunda bir mükafatın olduğunu söyleyen Terme Kaymakamı Maytalman, "Sabır ve aşkla tuttuğumuz oruçların ardından Ramazan bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Öncelikle Termeli vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Depremzedelerin yanındayız"

Tüm Müslümanların mübarek Ramazan bayramını gönülden tebrik ettiğini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise "Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna gelerek bayrama eriştik. İlçe protokolüyle geleneksel olarak sürdürdüğümüz bayramlaşma törenimizde kıymetli hemşehrilerimizle bayramlaşarak bu anlamlı günün coşkusunu artırdık. Ramazan boyunca yaşadığımız huzuru ve birlikteliği bayramla pekiştiriyoruz. 6 Şubat tarihinde ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrası yakınlarını kaybeden ve ilçemizde ağırladığımız depremzede vatandaşlarımızın da bu Ramazan Bayramı'nda yanlarında olacağız" şeklinde konuştu.

Program kapsamında protokol üyeleri İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terme Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. - SAMSUN