Barış Adan, Modern Pentatlon Milli Takım Seçmeleri'nde Çifte Zafer Elde Etti
Muğla AFAD personeli Tekniker Barış Adan, Modern Pentatlon Milli Takım Seçmeleri'nde kazandığı birinciliklerle Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Adan, Balıkesir ve Antalya'daki yarışmalarda zirveye çıkarak büyük bir başarı elde etti.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli Tekniker Barış Adan, Modern Pentatlon Milli Takım Seçmeleri'nde elde ettiği derecelerle Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Muğla AFAD'da Tekniker olarak görev yapan Barış Adan, sportif alanda gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Adan, katıldığı Modern Pentatlon Milli Takım Seçmeleri'nin her iki etabında da zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Seçmelerin ilk ayağı olan Modern Pentatlon Milli Takım Seçmeleri-1 Balıkesir'de, Triatlon kategorisinde yarışan Barış Adan, rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Adan, Modern Pentatlon Milli Takım Seçmeleri-2 Antalya (Alanya) etabında ise Biatlon ve Triatlon olmak üzere iki farklı kategoride de birincilik kürsüsüne çıkarak çifte zafer kazandı.

Bu dereceleri sayesinde Barış Adan, 40+ Master Erkek yarışmasında Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla yarışma hakkını resmen elde etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
