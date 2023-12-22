Bandırma'da Sarıkamış şehitleri anısına Ayyıldız Tepe'de yürüyüş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, Ayyıldız Tepe'de Son Kurşun Anıtında yürüyüş yapıldı.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitlerine ve Ecdada saygı yürüyüşü düzenlendi. Ayyıldız Tepe'de ilk olarak Bandırma'nın simgesi olan Son Kurşun anıtına kadar yürüyüş gerçekleşti. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, günün anlam ve önemine binaen Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan konuşma gerçekleştirdi. Son olarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Programa, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkan yardımcısı Aydın Yağar, İlçe Müftüsü Abdülhamit Pehlivan ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Aslan "Bugün buraya, 1. Dünya Savaşına girişimizle başlayan türlü felaketlerin son bulduğu Son Kurşun Anıtına, nam-ı diğer Ayyıldız Tepe'ye; 22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatında ve Kafkas Cephesinde şehadete yürüyen şehit ve gazi dedelerimizi anmak için toplanmış buluyoruz. Sarıkamış; tarihimizin en gamlı, en hüzünlü, en kederli sayfalarından biridir. Sarıkamış, Mehmetçiğin Yemen çöllerinden Allahüekber dağlarına yürüyüşünün kutlu ve hazin hikayesidir. Kumandanlarından aldıkları her buyruğu adeta ilahi bir emir telakki ederek kar demeden kış demeden soğuk demeden buz demeden yerine getiren dedelerimiz günlerce üşüyerek, titreyerek ve nihayetinde donarak şehadete ermişler ve böylece mutlak zafere ulaşmışlardır. Zira milletimizin muhayyilesinde en büyük zafer şehadettir. Onların; tertemiz yürekleriyle, halis niyetleriyle karlı dağlar üzerinde attıkları her adım milletimize hayırlı neticeler doğurmuştur. Bu cephede 1918 yılına kadar fasılalarla devam eden çarpışmalar sonucunda imzalanan antlaşma ile tam kırk yıldır Rus işgalinde kalan Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin vilayetlerimiz yeniden anavatana katılmışlardır. Yaşanan bu önemli kavuşmanın ardından bir büyük kucaklaşmanın daha gerçekleştiği bir başka coğrafya da bugün Kafkasya'nın parlayan yıldızı kardeş ülkemiz Azerbaycan'dır. Azerbaycan Türklerinin yardım çağrısı üzerine Osmanlı Askerleri ve Kafkasya Müslümanlarından gönüllülerin katılımıyla kurduğumuz Kafkas İslam Ordusu, 1918 Eylülünde Bakü'ye girerek Rus ve Ermeni Mezalimine son vermiştir. Şehit Şair Ahmet Cevad, "Ayrı düştüm dost elinden, Yıllar var ki çarpar sinem, Vefalı Türk geldi yine, Selam Türk'ün bayrağına." dizelerini de içeren "Çırpınırdın Karadeniz" isimli şiirini Türk ordusuna ithaf etmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından Bandırma İlçe Müftüsü Abdülhamit Pehlivan Sarıkamış Şehitleri ve tüm ecdada dua etti. - BALIKESİR