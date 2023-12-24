Bandırma'da El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri Başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi ve Bandırma Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri" başladı.

Bandırma Belediyesi ve Bandırma Kent Konseyi iş birliği ile gerçekleştirilen "El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri" Bandırma Belediyesi'ne ait eski belediye binasının altındaki pasajda 7 gün devam edecek alışveriş günleri görkemli bir açılışa sahne oldu. Açılışa Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Başkan Yardımcısı Aydın Yağar, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda hayata katılımlarını artırmak için çalışmalarını sürdüren Bandırma Kent Konseyi ve Bandırma Belediyesinin 30 Aralık tarihine kadar el emeği göz nuru takı-tasarım, ev aksesuarı,yiyecek ve hediyelik eşyaların yer alacağı stantlar, yılbaşına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Alışveriş günleri 7 gün boyunca sürecek olup, kadınların evlerinde ürettikleri el emeği, göz nuru birçok ürünün satışa sunulduğu "El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri" eski belediye binası kapalı çarşıda gerçekleşti. Ekonomik özgürlüklerini sağlamak ve aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlara Bandırma Belediyesi, Bandırma Kent Konseyi büyük destek sağlıyor.

Açılışta konuşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve etkinliğin organizatörü İpek Çetinkuş, sözlerine "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganıyla başladı. Çetinkuş, "El emeği alın teri ile büyütüldük. El emeği alın teri ve vefa bizim hayatımızın bir parçası olacak." dedi.

Tosun " Artık alışveriş günleri gelenek haline geldi. Biz de emekten yana sizlerin yanında olduk. 250 kadınımızın da iş hayatına katılımını sağladık. İki kreş yaparak kadınlarımızın çocuklarını bırakacağı yerler oluşturduk ve kadınları iş hayatına kazandırdık. Olabildiğince bu etkinliklerde sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Bandırma'yı ortak akılla yönetiyoruz, bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gelinen noktada bu etkinlikte 100'e yakın kadınımız stant açtı. Artık kadınlarımız alanlara sığmıyor. Kadınlarımız üretiyor, çalışıyor. Sizlerin her zaman hizmetkarıyız." dedi.

Festivalde gıda ve el işi gibi, birbirinden farklı kategoride 100 stant açıldı. Kadın El Emeği Festivali, 24 Aralık- 30 Aralık tarihleri arası, Bandırma Belediyesi'ne ait eski belediye binasının altındaki pasajda 7 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. - BALIKESİR