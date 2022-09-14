Balıkesir yerel haberleri: Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda 3X3 Basketbol Heyecanı

Balıkesir habere göre Bandırma Belediyesi, Türkiye’de ilk kez uluslararası statüde düzenlenen 3X3 Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. 9-11 Eylül 2022 tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Bandırma Belediyesi, Türkiye'de ilk kez uluslararası statüde düzenlenen 3X3 Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. 9-11 Eylül 2022 tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu.

2010 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda, gümüş madalya ile dünya 2'ncisi olan Milli Takımın kadrosunda yer alan Sinan Güler'in, Güler Legacy takımıyla forma giyerek mücadele ettiği Bandırma'daki turnuvaya, her yaştan sporsever büyük ilgi gösterdi.

9 Eylül'de Belediye Başkanı Tolga Tosun'un 3 sayılık atışıyla başlayan Bandırma 3X3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'nın birinci ve ikinci gününde, Bandırma ve yakın çevresinden katılan sporcuların oluşturduğu toplan 24 takım, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde grup maçları oynadı. Turnuvanın son günü olan 11 Eylül pazar günü oynan grup final maçlarında; Yıldızlar kategorisinin şampiyonu Bandırma Gelişim, Gençler kategorisinin şampiyonu Dereboyu Spor, Büyükler kategorisinin şampiyonu ise Kale17 Mado oldu.

Kupa ve madalyaları dışında Yıldızlar'ın şampiyonu Bandırma Gelişim 1.000 TL, Gençler'in şampiyonu Dereboyu Spor 2.000 TL ve Büyükler'in şampiyonu Kale17 Mado 4.000 TL para ödülü kazandı.

Asıl büyük heyecan turnuvanın ikinci günü olan 10 Eylül cumartesi gün oynanan ön eleme maçlarında yaşandı. Ön eleme maçlarının sonunda dört Türk takımı; Eski Basketçiler, Çiçekler, Euro 3X3 ve Inferno final maçlarına katılma hakkı kazandı. TBF yönetiminde Türkiye'de oynanan 3X3 Basketbol maçlarında en yüksek puanları alan ve FIBA resmi sıralamasında da yer bulan dört Türk takımı; Alsancak Premium, Güler Legacy, Manisa Premium GYM ve Egesit İnşaat takımlarından başka; Azerbaycan 3X3 Basketbol Milli Takımı ALO Basket U23, yine bir Azeri takım olan Pro Basket Bakü ve iki Alman takımı Team KÖLN ile Team DITS Germany'nin de dahil olmasıyla Bandırma Uluslararası 3X3 Basketbol Turnuvası final maçları, 11 Eylül Pazar günü yapıldı.

Oynanan maçlarda alınan puanların resmi FIBA sıralamasına girdiği Bandırma Uluslararası 3X3 Basketbol Turnuvası'nın sonunda Güler Legacy birinci, Eski Basketçiler ikinci, Alsancak Premium üçüncü, Inferno ise dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalya dışında para ödülü de verildi. Şampiyon Güler Legacy 20.000 TL, 2. olan Eski Basketçiler 14.000 TL, 3. olan Alsancak Premium 8.000 TL, 4. olan Inferno ise 4.000 TL para ödülünün sahibi oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Tolga Tosun, tören sonrasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Dünyada 2010 yılından bu yana büyük bir hızla yayılan ve çok sevilen, heyecan ve eğlencenin dozunun hiç düşmediği 3X3 Basketbol Turnuvasını biz de şehrimizde düzenlemek istedik. Bandırmamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olması nedeniyle hedefimizi biraz daha yükselterek, turnuvanın uluslararası kategoride olmasına karar verdik. Bandırma Belediyesi olarak uluslararası kategoride Türkiye'de ilk kez ve Bandırma Cumhuriyet Meydanımızda gerçekleştirdiğimiz 3X3 Basketbol Turnuvası'na katılan tüm sporcularımıza, özellikle Can Azerbaycan'dan ve tarihi, kültürel bağlarımız olan Almanya'dan gelerek turnuvamıza katılan, mücadeleleri ve centilmenlikleriyle hepimizin gönlünü de kazanan misafir sporcularımıza, maçları çok adil bir biçimde yöneten TBF hakemlerimize, turnuvanın eksiksiz ve sorunsuz gerçekleşmesini sağlayan büyük ekibimize ve elbette düzenlediğimiz Bandırma Uluslararası 3X3 Basketbol Turnuvasına 7'den 70'e büyük ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerim, Bandırmalı basketbolseverlere çok teşekkür ediyorum.

Turnuvamızın finalinden tüm dünyaya, sporun birleştirici ruhuyla; barış, kardeşlik, eşitlik, adalet, özgürlük, insan haklarına ve doğaya saygı diliyorum."