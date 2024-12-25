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Balıkesir'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Balıkesir'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği çalıştay, Balıkesir'de geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Çalıştayda, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politikalar ve topluma katılımları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı", Balıkesir'de geniş katılım ile gerçekleşti.

Çalıştayda, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politikaların geliştirilmesi ve topluma aktif katılımlarının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Afet Yönetimi ve Dayanıklılık alanında Dr. Öğr. Üyesi Erdal Gümüş, Bilim ve Teknoloji alanında Prof. Dr. Ayhan İstanbulluoğlu, Çevre ve İklim alanında Prof. Dr. Göksen Ayalp ve Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Uzuner, Değerler alanında Doç. Dr. Esma Sayın, Eğitim ve Hayat Boyunca Öğrenme alanında Prof. Dr. Sonnur Işıtan, Gençlik Bilgilendirmesi alanında Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın, Gençlik Sağlığı alanında Doç. Dr. Nazan Dolapoğlu ve Doç. Dr. Safiye Haykır, İstihdam ve Girişimcilik alanında Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tekin, Katılım ve Sivil Toplum alanında Doç. Dr. Okan Koç, Sosyal Kapsayıcılık alanında Öğr. Gör. Dr. Benay Oğuz ve Araş. Gör. Dr. Kerem Avcı ve Uluslararası Gençlik Çalışmaları alanında Öğr. Gör. Hediye Günay'ın moderatörlüğünde yapılan toplantılarda kapsamlı değerlendirmelerde bulunularak, Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulmak üzere sonuç raporu hazırlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Kıymetli gençlerimiz, bu çalıştay ile sesinizi duyurmanızı ve taleplerinizi politikaya yansıtmanızı istiyoruz. Sizler sadece bugünün değil, yarının liderleri ve yenilikçilerisiniz. Bireysel gelişiminizle toplumsal kalkınmaya da katkı sunacak ve toplumumuzu ilerleteceksiniz. Hedefimiz, gençler arasında fırsat eşitliği sağlayarak herkesin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak. Bilim, teknoloji, girişimcilik ve daha birçok alanda gelişim sağlanması adına Teknofest gibi projelere katılımınızı destekliyoruz ve yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimiz, gençlerimizin daha iyi şartlarda performans sergileyip başarılarını artırmalarına yardımcı olmaya devam edecektir. Bu doğrultuda yatırımlarımızı sürekli geliştiriyor, daha güçlü bir gelecek için adımlar atıyoruz. Çalıştayımıza sunacağınız öneriler, toplumumuzun gelişimine büyük katkı sağlayacak. Şimdi hep birlikte düşünerek, fikirlerimizi paylaşarak daha etkili projeler oluşturabiliriz" şeklinde konuştu.

Çalıştaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Tarım İl Müdürü Erkan Alkan, Nüfus İl Müdürü Mahmut Keçeci, TKDK İl Koordinatörü Dr. Mesut Filizciler, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç, il protokol üyeleri, kurum temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, spor kulübü temsilcileri, kurum personelleri, gençlik liderleri ve gençler katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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