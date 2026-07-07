Muğla'da tarım ve orman zirvesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'da düzenlenen sektör toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sektörün temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal altyapısını güçlendirmek adına son 24 yılda yapılan dev yatırımları ve sağlanan destekleri paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'nın sadece turizmin değil, tarım, orman, arıcılık ve su ürünlerinin de "göz bebeği" olduğunu vurguladı. Kentin yüksek katma değerli üretim potansiyeline dikkat çeken Akbıyık, "Muğla, su ürünleri ihracatında ve arıcılıkta Türkiye genelinde birinci sıradadır. Zeytinyağı üretiminde ikinci sırada yer alırken, narenciye, örtü altı ve örtü üstü sebze-meyve yetiştiriciliğinde de öncü kentler arasındadır. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ilgili genel müdürlükler tarafından Muğla'ya son yıllarda büyük yatırımlar yapılmıştır. Sadece DSİ kanalıyla 2003-2026 yılları arasında kente 57 milyar liralık yatırım yapılarak 120'den fazla proje hayata geçirilmiştir. Kentte Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti alan ürünlerin de dahil olduğu 40'a yakın coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. Ayrıca Seydikemer'de süt sığırcılığı, Milas'ta ise topraksız tarım ve sığırcılık üzerine iki yeni Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulması için çalışmalar bakanlık desteğiyle devam etmektedir" dedi.

"Tarım milli güvenlik meselesidir"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimi stratejik bir alan olarak gördüklerini ve son 24 yılda güçlü bir altyapı oluşturduklarını belirtti. Tarımın milli bağımsızlık ve gıda güvenliği açısından önemine değinen Bakan Yumaklı, Türkiye genelindeki verileri aktararak, "Tarımsal üretimi sadece iller bazında değil, bir bütün olarak Türkiye genelinde düşündük. Bu doğrultuda sektöre reel rakamlarla 3 trilyon liralık tarımsal destek sağlandı. Bereketli topraklarımızın suyla buluşması için de tam 4,7 trilyon liralık su ve sulama yatırımı yapıldı. Bu yatırımlar vatandaşımızın sofrasına giden bir lokma ekmek için, yani ülkemizin milli güvenliği ve bağımsızlığı için son derece kıymetliydi. 2002 yılında tarımsal hasıla açısından dünyada 12. sıradayken, bugün 5 basamak yükselerek dünyada 7. sıraya çıkmış durumdayız" şeklinde konuştu.

"Muğla'nın topraklarını ve coğrafi işaretlerini koruyoruz"

Muğla'nın marka değerlerinden gurur duyduklarını belirten Bakan Yumaklı, Muğla Çam Balı ve Datça Domatesi dahil olmak üzere kentte 39 ürünün coğrafi işaretle tescillendiğini hatırlattı. Türkiye'deki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin Muğla'nın bal ormanlarında üretildiğini ifade eden Yumaklı, çevre ve toprak koruma projelerine de değinerek, "Muğla'da 39 bin dekarlık alanda mera ıslah çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca tarım topraklarını korumak amacıyla 359 bin dekarlık alana sahip 10 ova koruma altına alınmıştır" dedi.

Dünyada tarım sigortasını en iyi uygulayan birkaç ülkeden biri olduklarını belirten Bakan Yumaklı, 2006 yılından bu yana Muğla'da 244 bin poliçe düzenlendiğini, bu poliçelerin 767 milyon liralık prim bedelinin devlet tarafından karşılandığını ve üreticilere 427 milyon lira tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.

Su ürünlerinde 1 milyar dolarlık ihracat başarısı

Muğla'nın su ürünleri yetiştiriciliğinde de zirvede yer aldığını belirten Yumaklı, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde su ürünleri sektörü katlanarak büyüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 2.3 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracatın tek başına 1 milyar doları Muğlalı üreticilerimizden geldi" diyerek üreticilere teşekkür etti.

Gençlere ve kadın girişimcilere 1.6 milyar liralık çağrı

Kırsal kalkınma yatırımlarının temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan İbrahim Yumaklı, TKDK ve IPARD destekleri kapsamında yeni bir çağrı döneminde olduklarını duyurdu. Muğla'da daha önceki 10. başvuru çağrı döneminde 12 projeye 154 milyon lira hibe desteği sağlandığını ve bu sayede kentte 288 milyon liralık yatırımı harekete geçirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, şu an açık olan 12. başvuru çağrısı için Muğlalı gençlere ve kadın girişimcilere seslenerek "Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta sektörlerine yönelik Türkiye genelinde toplam 30 milyon avro (yaklaşık 1.6 milyar lira) bütçeli yeni bir hibe desteği çağrısına çıktık. Muğla'daki tüm genç kardeşlerimi ve kadın girişimcilerimizi bu projelere başvurmaya davet ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı