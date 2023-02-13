Bakan Yanık: "Bin 362 refakatsiz çocuktan 369'u ailelerine teslim edildi" "Koruyucu aile ve evlat edinme isteği şu anda çok yoğun" "Bin 362 refakatsiz çocuktan bin 71'inin kimliklerini tespit ettik" "792 çocuğumuz hastanelerde 201'i bakanlığımıza bağlı kurumlarda" Aile ve Sosyal Hizmetler...

Bakan Yanık: "Bin 362 refakatsiz çocuktan 369'u ailelerine teslim edildi"

"Koruyucu aile ve evlat edinme isteği şu anda çok yoğun"

"Bin 362 refakatsiz çocuktan bin 71'inin kimliklerini tespit ettik"

"792 çocuğumuz hastanelerde 201'i bakanlığımıza bağlı kurumlarda"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Etlik Şehir Hastanesine giderek depremzede çocukları ziyaret etti. Bakan Yanık, "Bin 362 refakatsiz çocuktan 369'u ailelerine teslim edildi" dedi.

Bakan Yanık Etlik Şehir Hastanesine giderek depremzede çocukları ziyaret etti. Bakan Yanık ziyaret sonrasında yaptığı açıklamalarda, "Sistemimize kayıtlı bin 362 deprem sebebiyle zarar görmüş ve refakatsiz çocuk var. Bu çocuklarımızdan 369'unun aileleri tespit edilerek teslim edildiler. Hastanede takip edilen çocuk sayımız 792. Kuruluşlarımıza aldığımız çocuk sayısı ise 201. Bu çocuklarımızdan bin 71'inin kimliklerini tespit ettik. 291 çocuğumuzun kimliklerini henüz tespit edemedik. Öncelikli olarak deprem bölgesinde gerek sağlık kuruluşlarında tedavi altına alının gerekse bizim kuruluşlarımıza aldığımız çocuklara alakalı ilk hassasiyetimiz sağlık hizmetleri sonrasında ise bakım ve gözetimi. Aileleri veya yakınları varsa çocuklarımızı hemen aileleri ile buluşturuyoruz. Değil ise kurumlarımızda bakım ve gözetimini yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok yoğun bir koruyucu aile olma isteği olduğunu ifade eden Yanık, "Koruyucu ailelik ve evlat edinme isteği şu anda çok yoğun. Koruyucu ailelik sistemi bizim önerdiğimiz bir mekanizma ancak çocukların eğer kimlikleri belli değilse kimlik tespiti yapmak ve ailelerini bulmak. Bu iki işlem yapılmadan çocukları evlat edindirmek mümkün değil. Çocuklarımızı dönemsel olarak evlat edindirme çalışmamız yok. Vatandaşlar ihtiyaç olabileceğini düşünüp bu tarz başvurularda bulunuyorlar ancak bizim bakanlık olarak tüm çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak gücümüz var. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun koruyucu aile uygunluğu denetimi süreçlerini geçirmeden bu talepleri kabul etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.