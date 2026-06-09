Fidan, GDAÜ Zirvesi’ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 10 Haziran'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 10 Haziran'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bulgaristan Dönem Başkanlığı tarafından "İstikrarlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bölgesel Birliğin Güçlendirilmesi - 30 Yıllık Ortaklık ve İlerleme Üzerine Yansımalar" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, GDAÜ'ye üye 13 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanları ve Bölgesel İşbirliği Konseyi (BİK) Genel Sekreteri yer alacak. Toplantı sonunda Zirve Bildirisi'nin kabul edilmesi öngörülüyor.

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın zirvede yapacağı konuşmada Türkiye'nin Balkanlar'da bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde iş birliğinin artırılmasını desteklediğini vurgulayacağını belirtti. Fidan'ın, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu ve bölgesel diyaloğun başlıca platformlarından biri olarak görülen GDAÜ'ye özel önem atfettiğini ifade etmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Balkanlar'ın yalnızca bölgesel değil, daha geniş coğrafyanın istikrar ve güvenliği açısından da stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurgulayacağı kaydedildi. Bu çerçevede Türkiye'nin Balkan Barış Platformu girişimine öncülük ettiğini hatırlatması öngörülüyor.

Bağlantısallık ve enerji vurgusu

Kaynaklara göre Bakan Fidan'ın, bölgenin ayrışmaların değil ortak geleceğin şekillendiği bir kalkınma havzası haline gelmesi durumunda ekonomik ve stratejik potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilebileceğini ifade etmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca ulaştırma ve enerji ağlarının geliştirilmesinin bölgesel entegrasyonu derinleştireceğini, ekonomik büyüme ve refaha katkı sağlayacağını vurgulayacağı belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-ABD görüşmeleri gündemde

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına da değineceğini bildirdi. Buna göre Fidan'ın, beşinci yılına giren savaşın adil ve kalıcı bir barış anlaşmasıyla sona erdirilmesi amacıyla Türkiye'nin tüm diplomatik girişimleri desteklemeyi sürdüreceğini ifade etmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca İran ile ABD arasında devam eden görüşmelerin kesintiye uğramadan ilerletilmesinin ve bölgede gerilimin yeniden tırmanmasının önlenmesinin herkesin yararına olduğunu vurgulayacağı, Türkiye'nin anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi yaklaşımı doğrultusunda mevcut sürece katkı sunmaya devam edeceğini dile getireceği kaydedildi.

Gazze ve Orta Doğu mesajı

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sürdürdüğü işgal ve ilhak politikalarının Orta Doğu'da kalıcı istikrarsızlık ve çatışma ortamı oluşturduğuna dikkat çekeceğini aktardı. Fidan'ın, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin uluslararası toplumun barış ve adalet temelindeki ortak sorumluluklarını bir kez daha hatırlattığını belirterek, uluslararası hukukun ve insani değerlerin istisnasız şekilde korunmasının önemini vurgulaması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı