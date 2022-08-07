Bahçecik Mahallesinde sokak sineması nostaljisi yaşandı

Adıyaman Belediyesi tarafından 'Mahallemde akşam sineması' etkinliği çerçevesinde düzenlenen sokak sineması etkinliğine 7'den 70'e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, programa katılan 7'den 70'e her yaştan vatandaşla birlikte, belediye tarafından ikram edilen patlamış mısır eşliğinde sokak sineması nostaljisi yaşadı.

Adıyaman Belediyesi'nin Bahçecik Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları bahçesindeki Kadın ve Gençlik Merkezi önünde düzenlenen etkinlik sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç emeği geçen personele teşekkür etti.

Başkan Kılınç, "Her hafta bir mahallemizde gerçekleştireceğimiz açık hava sineması keyfinin ilkini Bahçecik Mahallemizde gerçekleştirdik. Küçük ikramlarımızla hem çocuklarımız hem de vatandaşlarımız için güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de düzenlenen etkinliği çok beğendiklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN