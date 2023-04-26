Ayvalık'ta Düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Futbol Turnuvası' Sona Erdi

Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ' 23 Nisan Ulusal Egemenlik Futbol Turnuvası' sona erdi.

Geçen aylarda yaşamını yitiren Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar'ın anısına düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Futbol Turnuvası tamamlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, turnuvaya katılan takımların oyuncularını tek tek kutlayarak, "Egemenliğimizin simgesi olan gazi Meclis'imizin 103. kuruluş yıl dönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.