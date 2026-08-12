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Aydın Ticaret Odası’ndan TOBB Genel Sekreterler Bilgilendirme Semineri’ne Katılım

Aydın Ticaret Odası’ndan TOBB Genel Sekreterler Bilgilendirme Semineri’ne Katılım
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Aydın Ticaret Odası (AYTO) Genel Sekreteri İlknur Kahraman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’nun katılımıyla TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Sekreterler Bilgilendirme Semineri’ne katıldı.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Genel Sekreteri İlknur Kahraman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB Birlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Sekreterler Bilgilendirme Semineri'ne katıldı.

Seminerde; Oda ve Borsaların kurumsal hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, mevzuat ve uygulama esasları ile yerel kalkınmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, seminere ilişkin değerlendirmesinde, "Yerel kalkınmanın temel aktörlerinden biri olan ve proje fabrikası haline gelen Oda ve Borsalarımızın Genel Sekreterleri ile Bilgilendirme Semineri'nde bir araya geldik. Oda ve Borsaların kurumsal hizmet kapasitesini, mevzuat ve uygulama esaslarını değerlendirdik. Özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Oda ve Borsa Genel Sekreterlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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