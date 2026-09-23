Aydınlı sanayiciler, SSB yöneticileriyle 24 Eylül'de buluşacak

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Maraş, savunma sanayisine yönelik vaat ettiği proje çerçevesinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) yöneticileri, sanayicilerle buluşacak. "Stratejik İş Birliği Buluşması"nda Aydınlı sanayiciler, tedarik ve iş birliği fırsatlarını doğrudan değerlendirme imkanı bulacak.

Aydın sanayisinin daha da gelişip büyümesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren AYSO Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Maraş, savunma sanayisine yönelik vaat ettiği vizyoner projede hamlelerine devam ediyor. Başkan Maraş'ın proje çerçevesinde geçen hafta AYSO üyelerine yönelik düzenlenen 'Savunma Sanayiinde Yetkinlik, Standartlar ve Tedarikçi Gelişimi' adlı seminerin ardından bu kez "AYSO Sanayicileri ile Savunma Sanayii Stratejik İş Birliği Buluşması' adında program düzenlendiği belirtildi.

Programa üst düzey isimler katılacak

Aydın sanayisine büyük değer katması beklenen söz konusu buluşma, 24 Eylül Perşembe günü Aydın Ticaret Borsası'ndaki toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da başlayacak olan programın moderatörlüğünü AYSO Genel Sekreteri Çetin Aykırı yapacak. AYSO Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Maraş'ın konuşmasıyla başlayacak olan programda, Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, SSB Sanayileşme Daire Başkanı Ahmet Tolga Sayın, Savunma Sanayii Akademi-SSB Yetkinlik Gelişim Müdürü Dr. Veda Duman Kantarcıoğlu sanayicilere hitap ederek savunma sanayisindeki bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Programda SSB Yatırım ve Sanayi Koordinasyon Müdürü Ahmet Sefa Satır, SSTEK Genel Müdür Yardımcısı Alper Köse, AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ve SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan da savunma sanayiyle ilgili bilgiler paylaşarak değerlendirmelerde bulunacak.

Aydınlı sanayiciler için oldukça verimli geçmesi beklenen programda savunma sanayimizin geleceği, yerli ve milli teknoloji geliştirme kapasitesi, nitelikli insan kaynağı, yatırım fırsatları ve firmaların savunma sanayi ekosistemine entegrasyonu değerlendirilecek. Yeni iş birliklerinin oluşturulmasına ve güçlü bir teknoloji altyapısı inşa edilmesine katkı sağlayacak olan programa AYSO üyelerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı