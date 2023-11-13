Aydınlı Karnabahar Üreticisi: "Ne Ekerseniz Ekin Çiftçi Artık Para Kazanamıyor"

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarımla uğraşan üretici İbrahim Yazıcı, tarlalarına hangi ürünü ekerse eksin artan maliyetlerden dolayı kazanç elde edemediklerini söyledi. Yazıcı, "Ben bir dahaki seneye bu şartlar altında üretimi yapmayacağım ya da 400 dekar ekiyorsam bunu 100 dekara düşüreceğim. Zarar ediyorum. Artık biz de ne ekeceğimizi ne dikeceğimizi şaşırdık. Ne ekerseniz ekin çiftçi artık para kazanamıyor" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarımla uğraşan üretici İbrahim Yazıcı, tarlalarına hangi ürünü ekerse eksin artan maliyetlerden dolayı kazanç elde edemediklerini söyledi. Yazıcı, "Ben bir dahaki seneye bu şartlar altında üretimi yapmayacağım ya da 400 dekar ekiyorsam bunu 100 dekara düşüreceğim. Zarar ediyorum. Artık biz de ne ekeceğimizi ne dikeceğimizi şaşırdık. Ne ekerseniz ekin çiftçi artık para kazanamıyor" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde karnabahar üreticiliği yapan İbrahim Yazıcı, "Bu sene fide fiyatları geçen seneye göre iki kat arttı. Geçtiğimiz sene 1 liraya aldığımız karnabahar fidanı bu sene 2 lira oldu. Geçtiğimiz sene tarla icarı dekar başına 2 buçuk, 3 bin liraydı şimdi ise 5 bin lira oldu. Diğer maliyetler arasında asgari ücrete zam geldiği için biz de zam yapmak zorunda kaldık. Ben çiftçilikten para kazanamadığım için işçilikteki verdiğim para bana çok zor geliyor çünkü ben kazanamıyorum. İşçi arkadaşlar da haklı onlar da yetmiyor diyorlar" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN BİZİ DESTEKLEMESİNİ İSTİYORUZ"

İbrahim Yazıcı şunları söyledi:

"Ben 500 bölüme yakın karnabahar ve lahana üretimi yapıyorum. Bu sene maliyetlerimiz çok yüksek. Bunları sıraladığımızda fide fiyatı gübre, ilaç ve mazot. Geçen seneki ürettiklerimizin maliyetlerinin 2 katına 3 katına üretimi yapıyoruz. Sattıklarımızı da istediğimiz fiyata satamıyoruz. Geçtiğimiz sene mazotu 18 liraya almıştık. Şu anda ise 38- 40 lira bandında yükseliyor düşüyor. Maliyetler çok yüksek, işçi fiyatları olsun, tarla fiyatları olsun, ben 400 dekar yer ekiyorum ama bunların çoğu icar. İcar fiyatları ise geçtiğimiz seneye göre yüzde 100 arttı. Gübrelerimiz yüzde 100 arttı. Maliyetlerimiz göründüğü gibi yüksek. Biz ise istediğiniz fiyata malımızı satamıyoruz. Geçtiğimiz sene 7-8 lira bandında sattığımız lahanayı karnabaharı bu sene 5- 6 liraya satıyoruz. O da gitmiyor satılmıyor şu anda. Buna etken olarak hava sıcaklığı ve milletin alım gücü yok. Vatandaş alamıyor. Benim tarladan 5 liraya çıkan bir karnabahar İstanbul'a varıncaya kadar 12 lira maliyet biniyor. Mazot fiyatlarının yükselmesi ile nakliye de yükseliyor. Devletimizin bizi desteklemesini istiyoruz çünkü biz üretmeyi seviyoruz. Üretmek çok güzel bir şey. Devletimizden mazot desteği gübre desteği istiyoruz. Dış ülkelerle başa çıkabilmek için bizimle üretim maliyetlerimizin düşük olması gerekir.

"İŞÇİ ARKADAŞLAR DA PARA KAZANAMIYORLAR"

Bu sene fide fiyatları geçen seneye göre iki kat arttı. Geçtiğimiz sene 1 liraya aldığımız karnabahar fidanı bu sene 2 lira oldu. Geçtiğimiz sene tarla icarı dekar başına 2 buçuk, 3 bin liraydı şimdi ise 5 bin lira oldu. Diğer maliyetler arasında asgari ücrete zam geldiği için biz de zam yapmak zorunda kaldık. Ben çiftçilikten para kazanamadığım için işçilikteki verdiğim para bana çok zor geliyor çünkü ben kazanamıyorum. İşçi arkadaşlar da haklı onlar da yetmiyor diyorlar. Geçtiğimiz sene bir ev tüpü 200 liraydı şimdi 500 liraya geçti. Ev kirası 5 bin lira 10 bin lira arasında oldu. Onlar da geçinemiyorlar. Çiftçi de ürettiğinden bir şey kazanamıyor. Kazanamadığı için herkes mağdur. Gübre fiyatları geçtiğimiz seneye göre yüzde 150 artış var. Geçtiğimiz sene 300 liraya aldığımız üre gübresi şu anda 700- 800 lira bandında. Biz bu yerlere sahil sulamadan suluyoruz geçtiğimiz sene 60- 100 liraydı dekarı, bu sene ise 250 lira. Maliyetler de yüzde 200 ile yüzde 300 arasında artış var. Bu da üretimi zorlaştırıyor. Çok zor şartlar altında üretim yapıyor çiftçi. Üretim yapıyor, üretimden istediğini alamıyor.

"NE EKERSENİZ EKİN ÇİFTÇİ PARA KAZANAMIYOR"

Ben bir dahaki seneye bu şartlar altında üretimi yapmayacağım ya da 400 dekar ekiyorsam bunu 100 dekara düşüreceğim. Zarar ediyorum. Karnabaharımızın maliyeti işçi, fide fiyatları geçen seneye göre iki katı olduğu için, örnek söyleyecek olursak buradaki yetişen karnabahar lahanın maliyet fiyatı 8 lira fakat satış fiyatları şu anda 5- 6 lira. Bu tarlaya lahana ve karnabahardan önce buğday ve darı dikmiştik o ürünlerden de istediğimiz fiyatı alamadık. Geçtiğimiz sene 5 buçuk, 6 liraya buğday satmıştık. Bu sene de aynı paraya sattık fakat maliyetler ikiye üçe katladı. Diğer tarlaya silajlık darı dikmiştim. Bu darıyı geçtiğimiz sene 1 lira 30 kuruşa satmıştım. Bu sene de 1 lira 20 kuruşa sattık, daha aşağı sattık. Artık biz de ne ekeceğimizi ne dikeceğimizi şaşırdık. Ne ekerseniz ekin çiftçi artık para kazanamıyor."