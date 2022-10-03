Aydın yerel haberi... Kuşadası Belediyesi, Yol Çalışmalarına Hız Verdi

Aydın haberlerine göre Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mahallede eş zamanlı olarak eskiyen yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilgili kurumlarca altyapıları yenilenen noktalarda da kilit parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışması yapıyor.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mahallede eş zamanlı olarak eskiyen yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilgili kurumlarca altyapıları yenilenen noktalarda da kilit parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışması yapıyor.

Kentin farklı mahallelerinde altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol yapım işlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Meram Sitesi'ne kilit parke taşı döşeniyor. Geçen hafta Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nün önündeki yol ile Uydukent'te yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sathi kaplama çalışması yapan ekipler, 3 bin metrekare sıcak asfalt dökülecek Bel-Kent Ortaokulu ile Terme ve Sargın sitelerinin bulunduğu bölgedeki çalışmaları da sürdürüyor.

Ekipler ayrıca vatandaşlardan tarafından Güvercin Masaya iletilen talepler üzerine programa alınan yerlerde de bakım çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda ekipler, Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik, Cumhuriyet, Kadınlar Denizi ve Davutlar mahallelerinde ASKİ, ENERYA, AYDEM ve Türk Telekom'un çalışmalarından kaynaklı bozulmalar nedeniyle asfalt yama, kaldırım, kilit parke ve bordür taşı tamirat çalışmaları gerçekleştirdi.