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Vali Varol, Köşk'te üretim, yatırım ve sosyal projeleri inceledi

Vali Varol, Köşk'te üretim, yatırım ve sosyal projeleri inceledi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Köşk ilçesinde üretim, yatırım ve sosyal projeleri yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yerel üretimin önemine dikkat çekti.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Köşk ilçesinde üretim, yatırım ve sosyal projeleri incelerken vatandaş ve sanayi esnafıyla da bir araya gelen Varol, yerel üretiminin önemine dikkat çekti.

İlçe ziyaretlerine devam eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un yeni durağı Köşk ilçesi oldu. Köşk ilçesinde temaslarda bulunan Vali Varol, kamu hizmetleri, yatırımlar ve sosyal projelere ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Program kapsamında Köşk Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya başkanlık eden Vali Varol, ilçenin genel durumu, devam eden yatırımlar ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçede faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret eden ve üretim süreçlerini yerinde inceleyen Vali Varol, yetkililerden bilgi aldı. Üretim, ihracat ve istihdama katkı sunan işletmelerin il ekonomisi açısından önemine dikkat çekti. Beraberindeki heyetle Köşk'te yapımı süren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Vali Varol, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını güçlendirecek projelerin önemini vurguladı. Programın devamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, cadde boyunca iş yerlerini gezip, talep ve önerileri dinledi. Köşk Küçük Sanayi Sitesi esnafını da ziyaret eden Vali Varol, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunurken, yerel üretimin önemine vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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