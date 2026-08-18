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Aydın Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri'nden İş Birliği Görüşmesi

Aydın Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri'nden İş Birliği Görüşmesi
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Aydın Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri arasında kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak çalışma alanlarının genişletilmesi amacıyla bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Aydın'ın tarımsal üretim ve ihracat potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ile ortak projeler konusunda iş birliği imkanları ele alındı.

Aydın Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri arasında ortak çalışmaların ve iş birliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla görüşme gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) arasında kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak çalışma alanlarının genişletilmesi amacıyla görüşme gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Çevik ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Uyar, Meclis Üyeleri Mehmet Akkan ve M. Hakan Adalı ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz, Ege İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret etti. EİB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, Aydın Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak çalışmaların artırılabileceği alanlar değerlendirildi. Görüşmede ayrıca Aydın'ın tarımsal üretim ve ihracat potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Aydın Ticaret Borsası heyeti, EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, iki kurum arasında ortak projeler ve çalışmalar konusunda iş birliği imkanlarının artırılması üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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