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Aydın Ticaret Borsası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı

Aydın Ticaret Borsası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı
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Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ile Cihan Can, Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ile Cihan Can, Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. bünyesinde görev yapan kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Aydın Ticaret Borsası yönetimi, kadın çalışanlara günün anlam ve önemine ilişkin iyi dileklerini ileterek, iş hayatındaki değerli katkılarını takdir etti.

Kutlama kapsamında açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kadınların toplumsal ve ekonomik kalkınmadaki kritik rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: " Kadınlar, hayatın her alanında emeği, üretkenliği ve fedakarlığıyla geleceği şekillendiren en önemli değerlerimizdir. Bir anne olarak, bir emekçi olarak, bir yönetici olarak, bilimde, sanatta, sanayide, tarımda, ekonomide ve siyasette kadınların üstlendiği roller, sadece bireysel başarılarıyla değil, toplumsal kalkınmaya sağladıkları katkılarla da büyük önem taşımaktadır. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla yürüyen bir toplumdur. Bu vesileyle, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, fedakarlıklarıyla hayatı güzelleştiren, ülkemize değer katan ve her alandaki başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum" dedi.

Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak kadınların iş hayatındaki varlığını desteklemeye devam edeceklerini ve kadın emeğine verilen değerin her zaman öncelikleri arasında olacağını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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