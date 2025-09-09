Aydın Tarım Müdürü'nden Pamuk Üreticilerine Bereketli Hasat Dileği

Beraberindeki heyet ile pamuk tarlalarında incelemelerde bulunan Aydın Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, "Pamuk Aydın için stratejik bir ürün" diye konuşarak üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 2025 ÇKS kayıtlarına göre Aydın'da 447 bin dekar alanda pamuk üretimi yapılırken, Efeler ilçesindeki pamuk üretim alanı ise 32 bin dekar olarak gerçekleşti. 2024 yılı TÜİK verilerine göre ise Aydın, 55 bin 772 hektar alanda 246 bin 546 ton pamuk üretimi ile Türkiye'de 3. sırada yer aldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, TARİŞ Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Önal, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen ve İl Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte Efeler ilçesindeki pamuk tarlalarında incelemelerde bulundu. Pamukların gelişim durumu, hastalık ve zararlı yoğunluğu ile sulama ve gübreleme uygulamalarının kontrol edildiği teknik inceleme sırasında üreticilerin durumu da değerlendirildi.

İncelemeler sırasında konuşan İl Müdürü Ayhan Temiz, pamuğun Aydın için stratejik bir ürün olduğunu vurgulayarak üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi. - AYDIN