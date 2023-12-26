Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne yeni arazi aracı tahsis edildi

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü araç filosuna yeni arazi aracı tahsis edildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak AFAD Başkanlığı'nca, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün araç filosuna 1 yeni arazi aracı tahsis edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzde mevcut olan 2 adet 4x4 arazi aracına ilave edilen 1 adet 4 x4 araçla İlimiz Afet ve Acil durum çalışmalarını daha etkin biçimde sürdürmeye devam edecektir" denildi. - AYDIN