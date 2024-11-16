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Aydın'da Yeni Alışveriş Merkezi Trafiği Çiledi

Aydın'da Yeni Alışveriş Merkezi Trafiği Çiledi
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Opsmall Alışveriş Merkezi'nin yetersiz otoparkı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçlarını yasak yerlere park eden sürücüler, trafik sıkışıklığıyla karşılaştı.

Opsmall park yerini hesap edemeyince vatandaşlar mağdur oldu

Aydın'da alışveriş çileye döndü, trafik kitlendi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 2018 yılında yapımına başlanan alışveriş merkezi 6 yıl sonra kapılarını açabilirken, iddiaya göre park yeri hesaplaması yanlış yapılınca vatandaşların alışverişi çileye döndü. Alışveriş merkezinin otoparkı yetersiz kalınca araçlarını yol kenarlarına, emniyet şeritlerine ve otobüs duraklarına park eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Trafik polisleri ise trafiğin akışını sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

2018 yılında yapımına başlanan ve 6 yıl sonunda tamamlanarak bugün açılışı gerçekleştirilen Opsmall Alışveriş Merkezi'ne gitmek isteyen vatandaşlar, metrelerce uzayan trafik kuyruğuna takıldı. Yaklaşık 82 bin metrekarelik alanda kurulan alışveriş merkezindeki yetersiz park alanı, vatandaşların araçlarını yol kenarlarına park etmesine neden oldu. Park alanı bulamayan vatandaşlar ise Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki emniyet şeritlerine, yol kenarlarına ve otobüs duraklarına araçlarını park etti. Aynı zamanda birçok vatandaş, otogar alanındaki park alanları ve yolun karşısında bulunan boş arsalara araçlarını park ederken, Aydın - Muğla karayolunda trafik kilitlendi.

Trafik polisleri yoğun çaba sarf etti

Kilitlenen Aydın-Muğla Karayolu'nu trafiğe açmak için yoğun çaba sarf eden trafik ekipleri ise uzun süre yanlış parklanmaların önüne geçmeye çalıştı. Alışveriş merkezinin kapasiteyi kaldıramaması sebebiyle birçok sürücü ve otobüs terminalindeki yolcular da mağduriyet yaşadı. Yaşanan duruma tepki gösteren çok sayıdaki vatandaş ve sürücüler ise "Bugün bu yoğunluğun olacağı belliydi, alışveriş merkezi yönetiminin bunu hesap etmesi gerekirdi. Kapalı ve açık otoparkın kapasitesi yeterli olmadığı bu manzaradan görülüyor. Hafta sonu alışverişimiz çileye döndü, mağdur olduk. Umarım bu duruma bir an önce çözüm bulunabilir, yoksa buraya gelmeye gerek yok" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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