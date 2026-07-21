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Köşk'te üreticilere yüzde 50 hibeli Akdeniz Meyve Sineği tuzağı desteği

Köşk'te üreticilere yüzde 50 hibeli Akdeniz Meyve Sineği tuzağı desteği
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli tuzak dağıtıldı ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli tuzak dağıtıldı. Dağıtımın ardından üreticilere tuzakların doğru kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Akçaköy Mahallesi'nde üreticilere yüzde 50 hibeli Akdeniz meyve sineği tuzakları teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut'un öncülüğünde gerçekleştirilen dağıtıma teknik personel ile Akçaköy Mahalle Muhtarı Vedat Kuruş da katıldı. Tuzak dağıtımının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından üreticilere, tuzakların doğru kullanımı, zararlıyla etkin mücadele yöntemleri ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca üreticilere, ihtiyaç duydukları her konuda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teknik destek sağlanacağı ifade edildi.

Yetkililer, Akdeniz meyve sineğiyle zamanında ve doğru yöntemlerle mücadele edilmesinin ürün kayıplarının azaltılması ve kaliteli üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, dağıtılan tuzakların üreticilere hayırlı olmasını temenni etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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