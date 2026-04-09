Aydın Sultanhisar İncialan'da Kurbanlık Maliyetleri Üreticiyi Zorluyor: Geçen Sene 25 Bin Lira Olan Hisse Bu Sene 50 Bin Liraya Çıktı

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesi İncialan Mahallesi'nde hayvancılık yapan üreticiler yem, saman ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle kurbanlık maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiğini belirtti. Üretici Mesut Bayramoğlu, "Geçen sene fiyatlar uygundu, vatandaş fazla pazarlık yapmadan alabiliyordu. Ancak bu sene maliyetler çok yükseldi. Hisse fiyatları hayvanın durumuna göre 37 bin 500 liradan başlıyor, 60-65 bin liraya kadar çıkıyor. Yem fiyatları çok yüksek. Ezme yem 750 lira, besi yemi 850-900 lira civarında. Samanın kilosu 12-13 liraya çıktı. Yemleri dışarıdan alıp stok yapıyoruz. Bu da maliyetleri daha da artırıyor" dedi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi İncialan Mahallesi'nde hayvancılık yapan üreticiler yem, saman ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın kurbanlıkların maliyetlerini yükselttiğini belirtti. Üreticilere göre kurban hisseleri geçen yıla göre yüzde 100'e yakın zamlanarak 35 bin liradan 65 bin liraya çıktı. Emekli ve asgari ücretliler için kurban almak giderek zorlaşırken, üreticiler yüksek maliyetler nedeniyle hayvancılığı bırakmayı düşünebileceklerini söyledi.

Üretici Mesut Bayramoğlu, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Buranın geçim kaynağı eskiden incir, kestane ve üzüm üretimiydi. Şu an üzüm üretimi yok, zeytinimiz var. Onun dışında bazı vatandaşlarımızın ikişer üçer sağmal ineği var. Keş, yoğurt, yağ yapıyorlar ama süt hayvancılığı da oldukça az. Sütçü bile gelmiyor, çünkü hayvan sayısı yok. Geçen sene fiyatlar uygundu, vatandaş fazla pazarlık yapmadan alabiliyordu. Ancak bu sene maliyetler çok yükseldi. Hisse fiyatları hayvanın durumuna göre 37 bin 500 liradan başlıyor, 60-65 bin liraya kadar çıkıyor. 450 kiloluk hayvan da var, bir tonluk hayvan da var. Hayvanlarımızın tamamı kaliteli, simental ırkı. Yem fiyatları çok yüksek. Ezme dediğimiz yem 750 lira, besi yemi 850-900 lira civarında. Samanın kilosu 12-13 liraya çıktı. Köy yerindeyiz ama ekelim, biçelim diyecek yerimiz yok. Yemleri dışarıdan alıp stok yapıyoruz. Bu da maliyetleri daha da artırıyor."

"Bir kurban hissesi bir ya da iki maaşa denk geliyor."

Emeklilerin kurban kesip kesemeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Bayramoğlu, köyde yaşayan emeklilerin durumunun şehirdekilere göre daha iyi olduğunu belirterek, "Köydeki emeklilerin maaşının yanında bahçe geliri de var. Onlar kurban kesebilir. Ama şehirde yaşayan, evi kira olan, sadece maaşla geçinen emekliler için kurban kesmek çok zor. Bir kurban hissesi neredeyse bir ya da iki maaşa denk geliyor. Asgari ücretli için de durum aynı. İmkanı olana kurban farz, imkanı olmayan kesmez. Ama köy yerindeyiz, tanıdık insanlar. Parası bir süre sonra gelecek olanlara yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

"Satılmazsa önümüzdeki senelerde bu işi bırakırız"

Üretici Tuncay Turan da maliyetlerin her geçen gün arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hayvanlara arpa, ezme ve saman veriyoruz. Silaj gibi farklı yemler kullanmıyoruz. Hisse fiyatları hayvanın büyüklüğüne göre 35 bin liradan 60 bin liraya kadar değişiyor. 7 hisse, 6 hisse ya da 4 hisse şeklinde seçenekler var. Akaryakıt fiyatları 100 liraya dayandı. Mazot pahalı olunca her şey artıyor. Geçen sene 25 bin lira olan hisse bu sene 50 bin liraya çıktı. 30 bin lira olan hisse 60 bin liraya çıktı. 20 bin lira maaş alan emekli kurban kesemez. Evi kira olan, elektrik, su gideri olan bir vatandaşın kurban kesmesi çok zor. Asgari ücretli ile emekli arasında da çok fark kalmadı. Yem çuvalı 900 lira oldu. 25 hayvan var burada. Günde sabah akşam toplam 8 çuval yem gidiyor. Samanı da eklediğinizde maliyet çok yükseliyor. Mazot, saman pahalı. İster istemez bu vatandaşa ve bize yansıyor. Satılmazsa önümüzdeki senelerde bu işi bırakırız; mezbahada kestirip et olarak satarız."

Kaynak: ANKA