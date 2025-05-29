Aydın'da Komandolarla Helikopter Gösterisi

Aydın semalarında komandolarla birlikte alçak uçuş yapan askeri helikopteri, vatandaşlar heyecan ve merakla izledi. Gösterinin sebebinin, taşınacak olan Aydın 1. Er Eğitim Taburu'ndaki son yemin töreni öncesindeki prova uçuşu olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aydın 1. Er Eğitim Taburu'nun taşınması sebebiyle son yemin töreni yarın gerçekleştirilecek. Taburun son yemin töreni olması sebebiyle komandolardan oluşan helikopter gösterisinin provası ise vatandaşları heyecanlandırdı. Türk bayrağı, Atatürk posteri ve jandarma flamasını taşıyan helikopter gösterisi öncesinde komandolar ile prova gerçekleştirdi. Aydın semalarında alçak uçuş yapan helikopteri ve komandoları gören vatandaşlar ise o anları heyecan ve merakla izledi. Kimi vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti. Aydın 1. Er Eğitim Taburu'nun taşınacağı ve yerine 4 yeni komando taburunun kurulacağı öğrenildi. - AYDIN