Aydın'da domates üreticilerine günlük kontrol çağrısı yapıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, domates üretim alanlarında verim ve kalite kayıplarına neden olabilen mildiyö (karaşimşek) hastalığına karşı üreticileri uyardı. Yetkililer, özellikle sıcaklık ve nemin hastalığın gelişimi için uygun seviyelere ulaştığı dönemlerde üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, domates üretim alanlarında özellikle 19-24 derece sıcaklık ile yüzde 80'in üzerindeki nem oranlarında hızla yayılım gösterebilen mildiyö hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Hastalığın ilk belirtilerinin yapraklarda suyla haşlanmış görünümde ve soluk yağ yeşili renkte lekeler şeklinde ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, ilerleyen süreçte yaprakların alt yüzeyinde beyazımsı kül renginde bir tabaka oluştuğu, enfeksiyonun çiçek saplarına, dallara, gövdeye ve meyvelere kadar yayılabildiği kaydedildi.

Yetkililer, hastalığın meyvelerde oluşturduğu zarar nedeniyle ürünlerin pazar değerinin düştüğünü, aynı zamanda ciddi verim kayıplarının yaşanabildiğini vurguladı. Üreticilerin arazilerini her gün kontrol etmelerinin önemine dikkat çekilen açıklamada, ilk belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden mücadeleye başlanması gerektiği ifade edildi. Yağışlı dönemlerde uygun sistemik etkili bitki koruma ürünlerinin kullanılması, ilaçlama sırasında yaprak altları ve gövde dahil olmak üzere tüm bitki yüzeyinin kaplanmasına özen gösterilmesi gerektiği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı