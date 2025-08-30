Aydın'da Çiftçilerle 'Cuma Buluşmaları' Yapıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Cuma Buluşmaları' programı kapsamında kentin 17 ilçesinde üreticilerle bir araya gelindi.

Tarımın güçlendirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantılarda Genel Tarım Sayımı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, tarımsal üretim planlama gibi konular ele alındı. Ayrıca üreticilerin merak ettiği sorular teknik personel tarafından cevaplandırıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Germencik İlçe Kaymakamı Sultan Doğru ve teknik personeller Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde üreticilerle buluşarak istişarelerde bulundu. Katılımın yoğun olduğu toplantıda çiftçilerin talep ve önerileri de dinlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cuma Buluşmalarında üreticilerimizle güçlü bir tarım için el ele veriyoruz. Bu buluşmalar üreticilerimizle iletişimi güçlendirerek tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam edecek" ifadelerine yer verildi. - AYDIN