Aydın'da B-Reçete uygulaması sahada değerlendirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren B-Reçete Uygulaması'nın işleyişini değerlendirmek amacıyla Sultanhisar ve Köşk ilçelerinde bitki koruma ürünleri bayilerine ziyaret gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Taner Bozbek ile Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut'un katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, bitki koruma ürünleri (BKÜ) satışı yapan bayilerle bir araya gelindi. Ziyaretlerde, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı ve izlenebilirliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen B-Reçete Uygulaması kapsamında yer alan BKÜ E-Reçete ve E-Üretici Kayıt Defteri sistemi hakkında bayilerle kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni elektronik kayıt sisteminin işleyişi sahada değerlendirilirken, uygulama sürecinde karşılaşılan konular ele alındı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımda dijitalleşme, güvenli üretim ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla sahadaki denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı