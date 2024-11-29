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Aydın'da 8 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 8 ton 294 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Bozulmuş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, çeşitli depo ve araçlarda bulunan sahte zeytinyağına el konuldu ve şüphelilere toplam 1 milyon 510 bin TL ceza kesildi.

Aydın'da 8 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

AYDIN - Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplamda 8 ton 294 litre sahte zeytinyağı geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ile diğer kurumlarla farklı tarihlerde yürütülen koordineli çalışmada; Köşk ilçesinde sahte zeytinyağı ve gıda ürünleri üreterek piyasaya süren bir şahsa ait depo içerisinde 4 ton 844 litre, Aydın-Denizli Devlet Karayolu Efeler ilçesi Serçeköy Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araç içerisinde de Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli illerinde piyasaya sürülmek üzere sevk edilen 3 ton 450 litre olmak üzere toplamda 8 ton 294 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Sahte zeytinyağının ele geçirildiği faaliyetlerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince şüphelilere toplam 1 milyon 510 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da 8 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel
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