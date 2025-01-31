Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği'nde Menşe Adı Koruması Aldı

Aydın Ticaret Borsası tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde PDO-TR-02989 referans numarasıyla Avrupa Birliği'ne menşe adı koruması kapsamında başvurusu yapılan Aydın Çam Fıstığı, başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak 31 Ocak 2025 tarihli ve C/2025/778 sayılı Avrupa Komisyonu Resmi Gazetesi'nde ilan edildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın iline özgü tarımsal değerlerin tanıtım ve korunması konusundaki çalışmaların başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, Aydın Çam Fıstığı'nın Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ilan edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Çondur, Aydın ilinin tarımsal değerlerini uluslararası pazarda tanıtma ve koruma hedefi doğrultusunda Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarına özveriyle devam ettiklerini ifade etti. "Aydın Kestanesinin ve Aydın Memecik Zeytinyağı'nın Avrupa Birliği'nde tescilini sağlayan ve Aydın Memecik Zeytini'nin de tescil sürecinin tamamlanmasını bekleyen Borsamız, şimdi de Aydın Çam Fıstığı'nın Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ilan edilmesiyle önemli bir adım daha atmıştır. Üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği tescil belgesini almaya hak kazanacaktır" dedi.

Aydın ilinin Avrupa Birliği nezdinde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip il olarak ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini vurgulayan Çondur, "Borsamız, menşe adı ile en çok coğrafi işaret tescili alan kurumlar arasında birinci sırada yer almaktadır. Bu kapsamda Borsamız, tescilli coğrafi işaretli ürünlerimizin değerini artırarak bilinirliğini yükseltmeye, ulusal ve uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Son olarak Çondur, Aydın Çam Fıstığı'nın Avrupa Birliği Komisyonu'ndaki tüm süreçlerini özveriyle yürüten coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener'e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burak Erdem Algül'e, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'a, Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN