Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yılbaşı Kutlamaları İçin Şehre Işıklandırma Çalışmaları Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılbaşı kutlamalarına sayılı saatler kala kentin en işlek cadde ve bulvarlarında gerçekleştirdiği özel ışıklandırma çalışmaları ile şehre göz kamaştırıcı bir atmosfer kazandırdı. Yılbaşı coşkusunu tüm kente yaymayı hedefleyen belediye, estetik tasarımları ve renk cümbüşü ile dikkat çeken bir görsel şölen sunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın'ın simgelerinden biri haline gelen cadde ve bulvarları, renkli led ışıklarla süsleyerek vatandaşlarına rengarenk bir yılbaşı yaşatacak. Yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla şehir, gece boyunca adeta bir ışık festivaline dönüşüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yılbaşı hazırlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala şehrimizi ışıklandırarak hem vatandaşlarımızın hem de ziyaretçilerimizin yılbaşı coşkusunu yaşamalarını istedik. Herkese sağlık, mutluluk ve barış dolu bir yeni yıl diyorum" dedi.

Aydınlı vatandaşlar kentin geceleri renk cümbüşüne dönüştüğünü belirtip uygulama için Aydin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN