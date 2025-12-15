Haberler

Ali Hızar: "AKİB Avrupa'nın En Büyük STK'larındandır"

AKİB'in 1. Olağan Genel Kurulu, Hollanda'nın Dordrecht şehrinde yapıldı. Başkan Ali Hızar, AKİB'in Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) 1. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Ali Hızar, "AKİB Avrupa'nın en büyük STK'larındandır" dedi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), Hollanda'nın Dordrecht şehrinde, AKİB'e ait salonda 1. Olağan Genel Kurulu'nu yoğun katılımla gerçekleştirdi. Genel kurulda konuşan AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında birlik, beraberlik ve vizyon vurgusu yapan Ali Hızar, "Biz bu yola çıkarken yalnızca sevdamız Kayseri, vatan ve millet aşkı ile çıktık. Avrupa'da yaşayan Kayserililer olarak hepimiz kendi alanlarımızda başarılı iş insanlarıyız" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da AKİB'den büyük STK yok"

Hızar, dünya siyasetinde sıkça dile getirilen güçlü duruşlara atıfta bulunarak, "Dünya beşten büyüktür' diyen devlet büyüklerimizi kendimize örnek aldık. Bugün Avrupa'da AKİB'den daha büyük bir Kayserili STK yoktur," dedi.

Yüzde 100 oy ile tarihi rekor

Genel kurulda yapılan seçimlerde oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçilen Ali Hızar, kırılması zor bir rekora imza attı. Bu sonucun, AKİB üyelerinin yönetime duyduğu güven, bağlılık ve sadakatin açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Hızar, "Bu sonuç, üyelerimizin AKİB çatısı altında kenetlendiğinin açık bir tescilidir" şeklinde konuştu.

AKİB'in Avrupa'daki Kayserili sivil toplum yapıları arasında öncü bir konuma ulaştığını ifade eden Hızar, "AKİB bugün Avrupa'da tüm Kayserili hemşehri STK'larının ağabeyi olmuştur. Ağabeylik ise sadece sözle değil, koruyup kollamakla olur" dedi.

"Avrupa'nın en güçlü STK'ları arasındayız"

AKİB'in geldiği noktadan duyduğu gururu dile getiren Ali Hızar, "AKİB'in Avrupa'nın en güçlü sivil toplum kuruluşları arasında yer alması bizim için büyük bir onur ve gururdur. Kayserili zekidir, çalışkandır, akıllıdır. Bu yüzden biz yalnızca Kayseri'ye değil, tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Genel kurul, birlik ve beraberlik mesajlarının ardından hatıra fotoğrafları ve tebriklerle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
