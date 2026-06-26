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İngiltere ve İsviçre'de Haziran ayı sıcaklık rekoru

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Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle İngiltere ve İsviçre'de haziran ayı sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te ise açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Sıcaklar nedeniyle Fransa'da en az 48 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası nedeniyle İngiltere ve İsviçre'de termometreler rekor seviyeyi gördü. Fransa'nın başkenti Paris'te ise öğle saatlerinden itibaren açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı.

Avrupa'da ölümcül sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Perşembe günü İngiltere'nin güneybatısında sıcaklıklar 36.7 dereceye ulaştı. Hava sıcaklığı üst üste ikinci günde rekor tazeledi ve en sıcak Haziran ayı olarak kayıtlara geçti. İngiltere'nin güney kesiminin geniş bir bölümü için geçerli olan kırmızı alarm, bir gün daha uzatıldı. Meteorolog Andy Page, "Günlük hayatta önemli aksamalar yaşanması muhtemel ve halk, şimdiye kadar İngiltere için son derece nadir görülen bu sıcaklık seviyeleriyle başa çıkmak için günlük rutinlerini değiştirerek her türlü çabayı göstermelidir" dedi.

İsviçre'de rekor sıcaklık

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden yapılan açıklamaya göre ülkede hava sıcaklığı, perşembe günü Almanya ile Fransa sınırına yakın Basel'de termometrelerin 38 dereceyi göstermesiyle rekor seviyeye çıktı. Bu, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana İsviçre'de kaydedilen en yüksek Haziran sıcaklığı oldu.

Paris'te açık alanlarda alkol tüketimine yasak

Fransa'nın başkenti Paris'te ise kavurucu sıcakların yol açtığı sağlık sorunlarını azaltmak amacıyla bugün öğle saatlerinden itibaren kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı.

Fransa'da sıcak hava dalgasının başlamasından bu yana serinlemek için suya giren en az 48 kişi hayatını kaybetti, 3 küçük çocuk ise araçlarda bırakılması sonucu sıcak nedeniyle yaşamını yitirdi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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