Avcılar'da saatler süren elektrik kesintileri vatandaşları mağdur etti

Avcılar'da saatler süren elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Cadde üzerinde börekçilik yapan İzzet Saygın isimli vatandaş, restoranını gaz lambasıyla aydınlatmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Gaz lambası ile aydınlanıyoruz. Gördüğünüz gibi mağdur bir durumdayız" dedi.

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde iddiaya göre bir haftadır saatler süren elektrik kesintileri nedeniyle esnaf ve vatandaşlar mağdur oldu. Cadde üzerinde börekçi dükkanı olan İzzet Saygın isimli vatandaş, BEDAŞ'ın arızayı tespit edemediğini iddia etti. Öte yandan, elektrik kesintilerinden mağdur olan esnafın, işletmesini gaz lambasıyla aydınlatmaya çalıştığı görüldü.

"Gaz lambası ile aydınlanıyoruz"

Gece 02.00'dan beri elektrik gelmediğini ifade eden İzzet Saygın, "Bu hafta içerisinde ikinci oluyor. Yaklaşık 10 bin lira zararımız var. Kesintilerden dolayı cihazlarımız da bozuldu. Gece ikiden beri elektriğimiz yok. Arızayı halen tespit edemediler. Talep oluşturduk. Gün boyu bir saat sonra iki saat sonra diyorlar. Gaz lambasıyla aydınlanıyoruz. Kepengimiz kapalı kaldı. Tornavida ve penseyle zor açtık. Yani gördüğünüz gibi çok mağdur bir durumdayız" dedi.

"Kaçıncı yüzyıldayız isyan ediyoruz"

Kesintiler nedeniyle mağduriyetini dile getiren Rahmi Delibaş isimli vatandaş ise, "15 gün önce bizim de kesildi ve bir hafta gelmedi. Ben her aradığımda bir saat sonra, dört saat sonra dediler. Ben de burada esnafım. Kaçıncı yüzyıldayız böyle bir kesinti ilk defa görüyorum. Şu mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz. İsyan ediyoruz. İş yapamıyoruz. Ben saat 6'da, 7'de dükkan kapatıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL