Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde Osmaniye'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde Osmaniye'de düzenlenen törenle anıldı.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanında düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu, kararlı bakışlarıyla ışıldayan gözleri çelik gibi iradesiyle en zor zamanlarda bile ortaya koyduğu cesarete ve her daim bir adım ileri görebilen zekasıyla düşmanın yüreğine korku salan ülkemizin ufuklarında bağımsızlık güneşini bir meşale gibi yakan, kalbinizin en güzel yerinde yatan büyük ve eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk gölünden bağlandığı vatan topraklarının sinesine kavuşmasının 85. Yılında bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Türkün aslı Türkiye, yüzyılın da Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda geleceğe taşıyoruz. Çünkü Atatürk diyor ki, birinci vazifenin Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir sözüyle hedefimizi yıllar önce çizmişti. Hiç şüphe yok ki milletçe birlik ve beraberlik içinde elde ettiğimiz başarılar, Atatürk'ün bize çizdiği hedefe kararlılıkla yürüdüğümüzün en açık ifadesidir bugün ise gururla ifade etmek isterim ki, uluslararası alanda küçük sürekli artan bütün dünya tarafından sürekli ilgiyle izlenen kararlılıkla ilerlemesini sürdüren bir Türkiye var ve ülkemiz önemli bir bölgesel güç olarak Atatürk'ten aldığı ilhamla dünyaya damgasını vurmaya devam etmekte ve gönülden bağlı olduğumuz can cennet vatanımız Türkiye'yi en ileri noktaya taşıma gayret içindeyiz. Hayatı boyunca gösterdiği bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde gücünü her zaman Türk milletine olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünü 85. Yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. Ebediyete intikal eden şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hepsini en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi. - OSMANİYE