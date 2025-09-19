Haberler

Atatürk Üniversitesi Rektörü EVYAP Yönetim Kurulu Başkanı'nı Ağırladı

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, EVYAP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Evyap'ı ziyaret etti. İkili, üniversite-sanayi iş birliği ve bölgesel kalkınma üzerinde durdu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, EVYAP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Evyap'ı misafir etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Hacımüftüoğlu, Mehmet Evyap'ın Atatürk Üniversitesi ile Erzurum'a yönelik katkılarının son derece değerli olduğunu ifade etti. Rektörlük ziyaretinin ardından konuğunu Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAYTAM), Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi ve yapımı planlanan İlaç Hammaddesi Merkezi alanında ağırlayan Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin sahip olduğu araştırma altyapısının bölgesel ve ulusal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Atatürk Üniversitesinin köklü bir kurum olduğuna dikkat çeken Mehmet Evyap ise, üniversitenin bilgi ve tecrübesini gelecek nesillere aktarması için gereken her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Hacımüftüoğlu, Mehmet Evyap nezdinde tüm EVYAP Ailesine teşekkür ederek, üniversitenin sanayi ve iş dünyasıyla iş birliği içerisinde atacağı adımların, bilimsel üretime ve toplumsal faydaya önemli katkılar sağlayacağını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
