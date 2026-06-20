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Astim OSB'den 'sanayici yer bulamıyor' iddialarına yanıt

Astim OSB'den 'sanayici yer bulamıyor' iddialarına yanıt
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Aydın ASTİM OSB, tahsis süreçlerinin şeffaf olduğunu, boş parsellerin düzenli ilan edildiğini ve 153 parselden 120'sinde üretim yapıldığını açıkladı.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi (ASTİM Osb ), "Sanayici yer bulamıyor" ve " Osb'de üretim var mı" yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, tahsis süreçlerinin şeffaf şekilde yürütüldüğünü ve boş parsellerin mevzuat gereği düzenli olarak ilan edildiğini bildirdi.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nden (ASTİM Osb ) yapılan açıklamada "Son günlerde bazı basın yayın organında ve sosyal medya platformunda karşılaştığımız 'Sanayici yer bulamıyor, parsellerde üretim var mı' gibi söylemlere karşı doğru bilginin kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür. Tüm Organize Sanayi Bölgelerinin yatırımcılar için oluşturduğu tahsise hazır parselleri mer'i mevzuat gereği her ayın başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MEYDİP sistemi üzerinden ve OSB'nin internet sitesi üzerinden Türkiye genelinde yayınlanmakta ve e-devlet uygulaması üzerinden herkese açık olarak ilana çıkmaktadır. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin de hali hazırda tahsis edilebilecek 7 adet parseli 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren MEYDİP sistemi ve web sitemizde herkese açık şekilde ilandadır. Tüm yatırımları kamu kaynağı kullanılmadan OSB'nin kendi öz kaynakları ile gerçekleştirilmekte olan 225 hektar büyüklüğünde ilave yatırım etabımızda kamulaştırma çalışmaları tamamlandıkça oluşturduğumuz 15 adet ilave parseller de 2023-2025 yıllarında mevzuatta belirtilen usulle yatırımcılarımıza tahsis edilmiş ve fabrika inşaatları sürmektedir. Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesince günümüze kadar 153 adet sanayi parseli tahsisi gerçekleştirilmiştir. 153 tahsisli parselden 132 adedinde bir fiil fabrika yapısı bulunmakta, bunlardan 120 adedi üretimde, 9 adedi üretim hazırlığında, 3 adedi geçici kapalı durumdadır. Yine 153 adet parselden 15 adedinde inşaat faaliyeti yürütülmekte, 6 adedi de proje safhasındadır. Bölgemizde mevzuat kapsamında yatırım süresi geçmiş boş parsel bulunmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen parsel tahsis bilgilerine ve diğer istatistiklere tüm kamuoyuna açık şekilde web adresimizden de ulaşılabilmektedir. 'Sanayici yatırım için yer bulamıyor' gibi hayatın olağan akışından ve mevzuat kapsamındaki mevcut uygulamalardan uzak, kaynağı doğrulanmamış söylemlere yatırımcılarımızın itibar etmemesini, kamuoyuna bilgi vermek isteyenlerin öncesinde OSB'mizden bilgi edinerek veya web sitesi ve sosyal medya platformlarını takip ederek kamuoyunu doğru bilgilendirmelerini rica ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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