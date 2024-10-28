ASO Başkanı Ardıç: 'Cumhuriyetimizin verdiği özgüvenle daha fazla çalışacağız, daha çok üreteceğiz'

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Seyit Ardıç, "Cumhuriyetimizin verdiği özgüvenle vatanımızı daha ileriye taşımak, kalkınma hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışacağız, daha çok üreteceğiz" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Ardıç, Türkiye'yi daha ileriye taşımak ve kalkınma hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışacaklarına dikkati çekti.

Cumhuriyetin 101'inci yılını coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ardıç, "Kurtuluş Savaşımızın hemen ardından ekonomik bağımsızlık savaşımız başladı. Atatürk, 'Endüstrileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır' sözleriyle milli sanayimizi oluşturmak için çok kritik adımlar attı. Biz sanayiciler de Cumhuriyet kurulduğundan beri bu milli davanın neferleriyiz. Aradan geçen bir asırda ülkemiz, devletin ve özel sektörün kurduğu sanayi tesisleriyle tarım ülkesinden sınai ülkesine dönüştü" açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz, Başkent'imizi sanayi ve teknolojinin başkenti yapmaktır"

Ankara Sanayi Odası'nın, Türkiye'nin bu dönüşümünün en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyleyerek, "Bir zamanların bozkırı Ankara bugün ülkemizin en büyük ikinci sanayi kenti haline geldi. Başkentimiz, 13 Organize Sanayi Bölgesi, 12 milyar doları aşan ihracatıyla ülkemiz ekonomisinin en büyük itici güçlerinden biri haline geldi. Hedefimiz, Başkent'imizi yenilikçi, ileri teknolojiyle donatılmış, verimlilik ve üretim kapasitesi yüksek, küresel değer zinciri ile eklemlenmiş bir sanayi kenti haline getirmek; sanayi ve teknolojinin başkenti yapmaktır" ifadelerine yer verdi.

"Daha fazla çalışacağız, daha çok üreteceğiz"

Ardıç, sanayiciler olarak Cumhuriyet'in verdiği özgüvenle geleceğe umutla baktıklarını dile getirerek, "Bu hedeflere ulaşma yolunda her zamankinden daha kararlı adımlarla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin emaneti olan güzel vatanımızı daha ileriye taşımak, kalkınma hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Herkes bilsin ki her zamankinden daha kararlıyız. Ata'mıza söz veriyoruz; bize eşitliğin, refahın ve üretmenin yolunu açan Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bize bıraktığın bu büyük mirası gelecek nesillere taşımak için işaret ettiğin yolda yılmadan ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA